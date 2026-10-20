Mondi sullo Stretto. Dal Messico a Messina: la storia di Mario Avila

Un viaggio nei laboratori di chimica con al centro un ricercatore messicano arrivato a Messina nel 2024

Ci sono città che accolgono con discrezione e altre che ti travolgono con la forza della loro luce e delle loro contraddizioni. Messina, porta della Sicilia e crocevia millenario, ogni anno apre le sue aule e i suoi laboratori a studenti e ricercatori provenienti da ogni angolo del mondo. In questa rubrica vi raccontiamo i loro percorsi, le sfide affrontate all’arrivo e lo sguardo inedito di chi impara a chiamare “casa” le rive dello Stretto.

Dietro il suo sorriso aperto e un italiano sempre più sicuro c’è un percorso accademico tutt’altro che lineare: partito con l’ingegneria in Messico, Mario ha presto capito che la sua vera vocazione era la curiosità pura della chimica. Dopo la triennale in patria è volato a Parigi per la magistrale e il dottorato tra le prestigiose università francesi (dalla Pierre e Marie Curie alla Sorbona), affrontando tour de force memorabili come tredici esami in soli quattro giorni e scoprendo l’atmosfera multiculturale della Cité Internationale Universitaire. Poi, dopo altre esperienze internazionali, la rotta della ricerca lo ha portato dritto in riva allo Stretto.

Il primo impatto: tra ostacoli burocratici, lavanderie a gettoni e autobus affollati

Arrivare in una nuova città da ricercatore straniero non è mai una passeggiata. I primi due mesi di Mario Avila a Messina sono stati all’insegna dell’adattamento: ospite presso la Casa dello Studente Ersu-Papardo, alloggiava in una stanza essenziale, senza cucina e senza lavatrice. Per fare il bucato era costretto a organizzarsi autonomamente, portando i vestiti in una lavanderia self-service nei pressi del polo universitario. A questo si sono aggiunte le difficoltà con la lingua, ma soprattutto le complicazioni nell’accesso alla mensa: disponendo unicamente di carte collegate a conti bancari esteri (messicani e americani), si è scontrato con un sistema di pagamento che non accettava quei circuiti, rendendogli quasi impossibile acquistare i pasti in autonomia. Una situazione resa ancora più amara dal costo del servizio, che Mario ha trovato piuttosto caro per la fascia dei ricercatori e studenti rispetto ad altre realtà universitarie europee in cui aveva vissuto.

Anche i trasporti hanno messo a dura prova la sua pazienza: «La mattina alle otto gli autobus sono puntualissimi, ma se piove o c’è traffico l’attesa può trasformarsi in un’odissea di due ore», racconta col sorriso, ricordando quando un amico è dovuto andare a “salvarlo” alla fermata per rientrare a casa.

La svolta: una birra artigianale e il calore della comunità

Le cose cambiano quando trovi la chiave giusta per entrare nel tessuto della città. Per Mario quella chiave è stata la convivialità: la scoperta di una birreria artigianale, dove ha trovato un ambiente accogliente con cui scambiare le prime chiacchiere e rompere il ghiaccio.

Proprio frequentando il locale ha allargato la sua cerchia, incontrando tra gli altri i ragazzi di Messinaintrek. Di loro, Mario parla con grande affetto, definendoli delle «anime belle» con cui si è subito trovato in sintonia: grazie a questo gruppo ha avuto la preziosa opportunità di esplorare paesaggi suggestivi del territorio messinese, fare comunità, ma soprattutto, sbloccarsi ed esercitarsi a parlare sempre meglio l’italiano.