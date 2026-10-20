Messina, si laurea a 76 anni e rilancia: “Adesso la magistrale” VIDEO

Dopo il diploma a 73 anni, la signora Teresa Francesca Roberto stamattina ha raggiunto un nuovo traguardo, festeggiata dai figli

MESSINA – Non è mai troppo tardi. A 76 anni, 77 a dicembre, Teresa Francesca Roberto si è laureata stamattina in Scienze della formazione e della comunicazione. Si era diplomata a 73 anni nel 2023, allo Jaci, e ora rilancia: «Continuo con la magistrale».

Francesca Teresa Roberto aveva vissuto una vita pensando a quel diploma mancato. All’impossibilità, quand’era giovane, di continuare gli studi. E, dopo la laurea e i successi professionali dei figli, ha deciso di frequentare la scuola serale dell’Istituto tecnico-economico. Poi il passaggio universitario.

La signora Roberto con la corona d’alloro: “C’è sempre voglia di imparare”



Di sicuro, la determinazione non ha età e la sete di conoscenza non conosce scadenze. Ne è una splendida testimonianza dunque la signora Roberto, classe 1949, che all’università di Messina ha raggiunto con tenacia e passione questo traguardo.

A cingerle il capo con la tradizionale corona d’alloro sono stati i suoi figli, un momento di profonda commozione e orgoglio familiare che corona anni di impegno e dedizione sui libri. «C’è sempre curiosità di imparare»

Accolta dall’affetto dei cari e tra mazzi di fiori e sorrisi, la neo-dottoressa ha discusso una tesi dal titolo particolarmente delicato e profondo, incentrata sulla cura dell’anima, la prevenzione e il disagio adolescenziale.

Intervistata a caldo subito dopo la proclamazione, visibilmente emozionata, ha voluto dedicare questo successo a chi ha sempre creduto in lei e le è stato vicino nel percorso. A chi le chiede cosa si senta di dire a coloro che pensano che a una certa età sia ormai troppo tardi per mettersi in gioco, la dottoressa Roberto risponde con disarmante semplicità e saggezza: «C’è sempre tempo. C’è sempre curiosità di imparare nuove cose».

Perfetta anche l’integrazione con l’ambiente accademico: dai docenti ai colleghi di corso molto più giovani, che l’hanno accolta e accompagnata in questo percorso con naturalezza e rispetto reciproco.

Il futuro: già pronta la nuova sfida accademica



Chi pensa che il viaggio si concluda qui, però, si sbaglia. Lo studio per Francesca Teresa Roberto è una vocazione viva: la neo-dottoressa, infatti, ha già le idee chiare sul futuro e intende proseguire il proprio percorso universitario iscrivendosi al corso di laurea magistrale in Servizio sociale.

«Finché Dio mi darà la memoria, proseguirò», ha commentato con il sorriso. Una lezione di vita prima ancora che accademica, che ricorda a tutti come la passione per il sapere non abbia limiti di tempo, ma richieda soltanto coraggio, costanza e il desiderio di guardare sempre avanti.