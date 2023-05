Porto di Milazzo. La replica di Midili: “Avrà ruolo rilevante per il turismo”

Il sindaco di Milazzo, Pippo Midili, interviene sulla destinazione del porto di Milazzo a seguito delle dichiarazioni dei consiglieri di minoranza

MILAZZO – Torniamo a parlare del porto di Milazzo e della recente polemica scaturita a seguito delle dichiarazioni del presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto alla fiera internazionale della logistica di Monaco.

Dopo l’intervento dei consiglieri di minoranza, che avevano dichiarato di voler sostenere una destinazione turistica per il porto, arriva la replica del sindaco Pippo Midili.

«Basta leggere il contenuto del documento di pianificazione strategica del sistema portuale -dichiara Midili- per rendersi conto che “il porto di Milazzo svolgerà un ruolo sempre più rilevante per quanto riguarda i traffici energetici e quelli turistici” con la previsione di “un aumento del traffico croceristico con navi di dimensioni più ridotte che potrebbero toccare mete nuove tra cui Milazzo risulta tra le preferite”. Inoltre lo stesso DPSS prevede la realizzazione di una nuova stazione marittima di fronte ai Molini Lo Presti, al posto dell’attuale inadeguato Terminal imbarco aliscafi, l’allungamento del pontile Eolie e l’ampliamento del molo Marullo sempre nell’ottica di una crescita turistica».

Midili ha quindi concluso, parlando della progettualità per la realizzazione di una strada di collegamento tra l’autostrada A20 e il porto di Milazzo con un finanziamento di circa 1 milione di euro: «Quella strada servirà non per far arrivare i Tir, ma per evitare che quelli che transitano oggi continuino a creare i grossi disagi alla città sia dal punto di vista viario che del danneggiamento delle strade adiacenti l’area portuale».

