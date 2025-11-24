Porto di Tremestieri, gara per il dragaggio preventivo

Messina. Si avvicina la stagione fredda e il rischio di insabbiamento

MESSINA – Il porto di Tremestieri è al momento a pieno servizio ma gli insabbiamenti sono sempre dietro l’angolo, almeno fin quando non verrà completato l’ampliamento. L’Autorità di Sistema Portuale (AdSP) dello Stretto ha indetto una richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa) per l’affidamento di un accordo quadro, focalizzato sulla manutenzione dei fondali.

Fondo marino e sicurezza operativa

I lavori sono considerati indispensabili per garantire la piena funzionalità e la sicurezza operativa dell’infrastruttura, assicurando l’adeguato pescaggio per le navi in transito. La manutenzione continua dei fondali è vitale per prevenire insabbiamenti o irregolarità che potrebbero compromettere l’attracco e le manovre, in particolare durante le emergenze.

L’accordo quadro sul Mepa

L’accordo quadro garantisce la rapidità nell’esecuzione degli interventi, permettendo di avviare rapidamente i lavori di manutenzione ogni volta che si renderanno necessari.

Le imprese interessate a eseguire gli “Interventi di manutenzione dei fondali dell’approdo emergenziale di Tremestieri” hanno tempo fino alle ore 12 del 16 dicembre 2025 per presentare le proprie offerte.

I lavori in corso

Giovedì 27 novembre, intanto, previsto un nuovo incontro per fare il punto sui lavori di ampliamento, giunti al 37 % del totale. Per fare un salto in avanti è atteso l’inizio della costruzione della diga foranea, previsto prima in estate e poi a metà novembre. Ora è necessario fare chiarezza e definire gli ostacoli sul futuro dell’opera.

Articoli correlati