Porto di Tremestieri: le opere a mare da metà novembre

Nuovo programma per l'avvio della costruzione della diga foranea

L’opera pubblica più importante attualmente in corso di realizzazione a Messina, il Porto di Tremestieri, con un valore di 87 milioni di euro, si avvicina alla sua fase chiave: la costruzione della diga foranea. Dopo mesi di ritardo rispetto alle previsioni estive, il commissario straordinario Francesco Di Sarcina ha fatto il punto della situazione a seguito di un incontro con l’impresa esecutrice e la direzione lavori.

L’aggiornamento

Il vertice si è reso necessario per discutere lo stallo che destava preoccupazione in merito al mancato avvio dei lavori a mare, essenziali per la costruzione della diga che proteggerà il porto dal moto ondoso e che libererà la città dal traffico da attraversamento.

“L’impresa dovrebbe iniziare le attività a mare a meta novembre, anche al fine di verificare la fattibilità concreta di alcuni elementi strutturali previsti in progetto – dice Di Sarcina -. Stanno chiudendo le fasi preliminari e poi, dopo i primi test a mare, potremo capire tempi e concrete difficoltà e, nel caso, apporre rimedi o ottimizzazioni. A terra, invece, tutto procede regolarmente. Per il dragaggio, che comunque è l’ultima cosa, stiamo attendendo le autorizzazioni”.

Obiettivo: recuperare il tempo perduto

L’avvio dei lavori in mare è atteso da tempo, si puntava all’estate e alle condizioni meteo favorevoli per la delicata operazione di palificazione della diga. Il rinvio a metà novembre, con l’autunno inoltrato, sottolinea i mesi di ritardo che si sono accumulati sulla tabella di marcia.

La Bruno Teodoro, subentrata al precedente appaltatore Coedmar, sta lavorando per identificare le migliori strategie al fine di recuperare il tempo perso.

Prossimi passi

Il piano prevede ora di concentrarsi sui primi test strutturali a mare a partire da metà novembre. Solo dopo questi accertamenti si potrà avere un quadro chiaro delle reali difficoltà e valutare se saranno necessarie ottimizzazioni del progetto.