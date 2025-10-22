 Porto di Tremestieri: le opere a mare da metà novembre

Porto di Tremestieri: le opere a mare da metà novembre

Marco Ipsale

Porto di Tremestieri: le opere a mare da metà novembre

mercoledì 22 Ottobre 2025 - 07:00

Nuovo programma per l'avvio della costruzione della diga foranea

L’opera pubblica più importante attualmente in corso di realizzazione a Messina, il Porto di Tremestieri, con un valore di 87 milioni di euro, si avvicina alla sua fase chiave: la costruzione della diga foranea. Dopo mesi di ritardo rispetto alle previsioni estive, il commissario straordinario Francesco Di Sarcina ha fatto il punto della situazione a seguito di un incontro con l’impresa esecutrice e la direzione lavori.

L’aggiornamento

Il vertice si è reso necessario per discutere lo stallo che destava preoccupazione in merito al mancato avvio dei lavori a mare, essenziali per la costruzione della diga che proteggerà il porto dal moto ondoso e che libererà la città dal traffico da attraversamento.

“L’impresa dovrebbe iniziare le attività a mare a meta novembre, anche al fine di verificare la fattibilità concreta di alcuni elementi strutturali previsti in progetto – dice Di Sarcina -. Stanno chiudendo le fasi preliminari e poi, dopo i primi test a mare, potremo capire tempi e concrete difficoltà e, nel caso, apporre rimedi o ottimizzazioni. A terra, invece, tutto procede regolarmente. Per il dragaggio, che comunque è l’ultima cosa, stiamo attendendo le autorizzazioni”.

Obiettivo: recuperare il tempo perduto

L’avvio dei lavori in mare è atteso da tempo, si puntava all’estate e alle condizioni meteo favorevoli per la delicata operazione di palificazione della diga. Il rinvio a metà novembre, con l’autunno inoltrato, sottolinea i mesi di ritardo che si sono accumulati sulla tabella di marcia.

La Bruno Teodoro, subentrata al precedente appaltatore Coedmar, sta lavorando per identificare le migliori strategie al fine di recuperare il tempo perso.

Prossimi passi

Il piano prevede ora di concentrarsi sui primi test strutturali a mare a partire da metà novembre. Solo dopo questi accertamenti si potrà avere un quadro chiaro delle reali difficoltà e valutare se saranno necessarie ottimizzazioni del progetto.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Street Food Fest. Da Piazza Cairoli parte il viaggio fra sapori, profumi e solidarietà VIDEO
De Luca, la Giunta Basile e la tentazione “come vi ho creato vi distruggo”
Messina celebra il cinema d’autore: dal 24 al 26 ottobre il Festival dei Circoli del Cinema al Lux
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED