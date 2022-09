Post Messina-Crotone, Sciotto: "L'arbitro ha condizionato la partita" - Tempostretto

Le dichiarazioni a caldo del presidente e dell'allenatore dell'Acr Messina Gaetano Auteri: "Dobbiamo migliorare, errori individuali"

MESSINA – Dopo la sconfitta per 4-2 subita all’esordio al Franco Scoglio il presidente Sciotto è rammaricato dall’arbitraggio. Il mister Gaetano Auteri cerca di circoscrivere ciò che non ha funzionato. L’allenatore del Crotone non giudica l’operato dell’arbitro.

“Ero convinto e speravo – ha dichiarato il presidente Sciotto – in una vittoria o un pareggio. Contento della prestazione della squadra, scontento dell’arbitro che ha condizionato la partita. Abbiamo subito 4 gol e ci hanno fischiato due rigori inventati. L’arbitro non era in campo, chissà dov’era con la testa. Sul secondo loro gol la palla è fuori di 30 centimetri, la squadra è giovane e psicologicamente ne risente. La società fa sacrifici e non posso accettare questo. Il pubblico ha risposto bene, ma avrei voluto iniziare con una vittoria, sarebbe cambiato il mondo”.

Auteri: “Abbiamo retto il confronto”

“Siamo usciti dalla partita ad inizio secondo tempo, ma poi siamo rimasti in partita. Abbiamo idee, teniamo bene il campo. Ma le partite si vincono senza commettere errori e noi ne abbiamo fatti qualcuno di troppo. Ci sono stati un paio di episodi molto dubbi. Chiricò ha fatto un gestaccio alla nostra curva dopo il rigore, credo andasse espulso. Le disattenzioni e ingenuità, anche sul quarto gol arrivato su rinvio dal fondo, bisogna difendere in modo diverso. Possiamo fare meglio e migliorare lo spessore individuale ed essere più liberi mentalmente”.

“Non ci siamo mai scoperti, sbagliando totalmente in difesa. Abbiamo subito su errori individuale, forse un po’ più di tranquillità ed esperienza in alcuni ragazzi sarebbe servita. Dobbiamo alzare il tasso di esperienza, i ragazzi si sono comportanti bene. Piccole cose hanno compromesso la nostra gara. Balde ha fatto una buona partita sbagliando solo alcune scelte, Catania un po’ nervoso ed un po’ emotivo. Ci siamo mossi bene davanti creando anche alcune situazioni pericolose. Non abbiamo concesso chissà quali palle gol”.

Nardecchia, allenatore Crotone

“Secondo me i rigori erano abbastanza netti, ma ognuno può pensarla come crede. La squadra nostra quando ha schiacciato sull’acceleratore ha dimostrato di aver meritato la vittoria. La rosa è stata costruita con intelligenza e i cambi possono giocare titolari. Il Messina, a parte il risultato, mi è sembrata una buona squadra. Gioca in verticale, ha freschezza e idee. Non hanno mollato fino alla fine e c’è da fargli i complimenti”.

Articoli correlati