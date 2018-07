Senza patente e assicurazione, fugge contromano. Denunciato dai carabinieri

Stava guidando la sua Alfa 147 sul viale San Martino, intorno alle 17. I carabinieri lo hanno fermato ma lui ha accelerato ed è scappato nelle adiacenti vie Camiciotti, Risorgimento e Saffi. L'inseguimento è proseguito per circa un chilometro, poi, imbottigliato nel traffico di viale Europa, l'uomo, un 28enne messinese incensurato, è entrato contromano e a forte velocità in via dei Mille, investendo anche due macchine parcheggiate. A quel punto, i carabinieri lo hanno bloccato.

Il motivo della fuga? Il 28enne era senza patente, mai conseguita, e senza assicurazione. Oltre alle multe, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.