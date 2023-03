Potature e tombini, da giorni divieti di sosta "intorno" a via Tommaso Cannizzaro - Tempostretto

Sulla via Felice Bisazza i primi cartelli il 27 e il 28 marzo. Poi i "nuovi", per 29, 30 e 31. C'è chi protesta per i parcheggi: oggi intanto si lavora su alberi, piante e a bordo strada

MESSINA – In principio fu 27 marzo. Poi il 28 e infine la tripletta: 29, 30 e 31. Non si tratta di un gioco per bambini ma di una serie di cartelli di divieto di sosta che sono stati sistemati in questi giorni in diverse vie del centro città, tutte intorno alla via Tommaso Cannizzaro. I primi sono stati apposti sulla parte alta della via Felice Bisazza e poi i cartelli hanno coinvolto sempre più vie, coinvolgendo anche la XXIV Maggio, la zona del Savio, via Lenzi e, dall’altra parte, Via Francesco Todaro e tutte le intersezioni.

Le proteste

A protestare diversi residenti, soprattutto in chiave parcheggi, ma anche alcuni volti della politica locale, come la consigliera della quarta circoscrizione Deborah Buda e il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone. Buda ha scritto sui social nella giornata del 29 marzo: “Ma si può impedire a centinaia di residenti, tra cui molti anziani o con bambini piccoli, di potere parcheggiare, non dico sotto, ma almeno nei pressi della propria abitazione per oltre due giorni, tanto di giorno quanto di notte?! Secondo voi è mai possibile realizzare in contemporanea tutti questi lavori paralizzando nello stesso momento mezzo centro storico?”.

Oggi, 30 marzo, i lavori hanno preso il via dalla parte bassa della via Felice Bisazza e, contestualmente, dall’incrocio tra via Tommaso Cannizzaro e via Acqua del Conte.