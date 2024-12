Potenza-Messina. Miranda: “Non meritavamo la sconfitta, discutibili scelte arbitrali”

Il vice di Modica prova a dare una spiegazione alla sconfitta. Rammarico per le occasioni in cui non si è raddoppiato e solito "ci gira tutto male"

POTENZA – Nella sala stampa dell'”Alfredo Viviani” dopo Potenza-Messina parla il vice di Giacomo Modica, Maurizio Miranda, che prova a trovare una spiegazione alla sconfitta. “Alla fine è un momento che non gira, ci va tutto storto – esordisce così Maurizio Miranda – Sia per demerito nostro che per situazioni discutibili dell’arbitraggio. È un momento un po’ brutto su cui riflettere perché la prestazione di oggi non è da buttare via. Abbiamo avuto diverse occasioni da gol che non abbiamo sfruttato e non meritavamo di perdere questa partita. Adesso era l’occasione giusta per fare un buon risultato, ci siamo complicati la vita senza trovare il 2-0 e ripeto ci sono situazioni discutibili dell’arbitraggio che ci lasciano amarezza. Non gira niente e commettiamo errori assurdi, i ragazzi hanno dato il massimo per portare il risultato in porto. La società è in una situazione in cui valuterà tante cose e tornare dopo le feste con un’altra testa”. Miranda fa riferimento probabilmente all’azione che porta al gol del pareggio di Rosafio, viziata secondo la panchina biancoscudata da un fallo di mano parecchi secondi prima non ravvisato. Modica dopo queste proteste è stato espulso.

Fonte dichiarazioni Radio Amore, immagine in evidenza di Ciccio Saya

