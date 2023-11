Power Team Messina e Unime impegnate ai campionati regionali assoluti - Tempostretto

La manifestazione nel fine settimana a Paternò in vasca corta. Questi i messinesi che hanno possibilità di vincere una medaglia

MESSINA – Prenderanno il via domani, sabato 18 novembre, e si concluderanno domenica i campionati regionali assoluti di nuoto in vasca corta. La manifestazione arriva piuttosto presto nel calendario perché il prossimo è l’anno olimpico e questo ha comportato spostamenti nel calendario nazionale che a cascata hanno conseguenze anche sulla programmazione regionale.

Saranno presenti al via l’Unime, che in questa stagione ha iniziato bene aggiudicandosi qualche settimana fa il Memoral Borracci, e la Power Team Messina, di Gianmarco Grifò che era messo in luce al Trofeo Halloween ma sarà assente per preparare al meglio i campionati italiani assoluti. Non iscritta anche tutta la Swimblu, la società mamertina seguendo la sua programmazione tornerà alle gare più avanti saltando questo appuntamento.

I messinesi che ambiscono ad una medaglia

La competizione assegnerà i titoli assoluti, quindi i nuotatori più giovani categoria Ragazzi si ritroveranno a competere con i più grandi Seniores, in mezzo Juniores e Cadetti. La tappa di Paternò è anche l’ultima occasione utile per strappare i pass per gli Italiani di fine novembre.

Tra i messinesi proveranno a dire la loro per l’Unime: la cadetta Giorgia Iaria, accreditata del secondo tempo nei 100 stile libero e 200 farfalla e del terzo nei 50 farfalla; il cadetto Domenico Costarella primo tempo nei 50 e 100 stile libero e il secondo sui 200 metri; Antonio Bavastrelli anche lui cadetto ha la seconda miglior prestazione negli 800 stile libero. Speranze di medaglia per la Power Team Messina affidate a Riccardo Sidoti, iscritto col quarto tempo nei 50 dorso e il terzo nei 100 metri della stessa specialità.