L'Unime di nuoto si aggiudica il "Memorial Borracci" di Lamezia Terme - Tempostretto

Tantissime medaglie vinte per la formazione universitaria. Spiccano le prestazioni cronometriche di Arcudi e Ferrara che valgono i pass per i Criteria Nazionali Giovanili

LAMEZIA TERME – L’Unime ha cominciato, alla grande, la sua stagione gareggiando in Calabria. Lì nel fine settimana da poco trascorso ha vinto il “1° Memorial Massimo Borracci”, organizzato dall’Acli Arvalia Nuoto Lamezia, in collaborazione con la Fin Calabria e la Finp Calabria. Numeri importanti per la manifestazione di sabato 4 e domenica 5 novembre alla piscina comunale di Lamezia Terme a cui hanno partecipato circa 500 atleti in rappresentanza di 19 società provenienti da tutta Italia. Ospite d’onore dell’evento sportivo il campione olimpico Massimiliano Rosolino, che si intravede nell’immagine in evidenza con gli atleti universitari.

La settimana precedente l’Unime aveva invece preso parte a Potenza al Meeting Nazionale “Halloswimeeting” e non invece al Trofeo Halloween di Paternò. Una truppa comunque selezionata di nuotatori fondisti e mezzofondisti (Angelica Irrera, Cristian Molonia, Alessandro Barbaro, Alessandro Irrera, Giacomo Giaconia) con Antonio Bavastrelli che aveva brillato vincendo a livello Assoluto i 1500 metri a stile libero e piazzandosi secondo nei 400. A Lamezia Terme invece ottima prestazione di squadra dentro cui spiccano le prestazioni delle Juniores primo anno Emma Arcudi e Sabrina Ferrara che hanno staccato i pass per i Criteria Nazionali Giovanili di Riccione rispettivamente nei 50 farfalla e 100 farfalla.

Risultati 1° Memorial Massimo Borracci

La manifestazione è stata vinta dall’Ssd Unime che con 482,00 punti ha preceduto sul podio l’Acli Arvalia Nuoto Lamezia (476,00) e l’Olimpica Salentina(382,50). A ridosso del podio l’AQA ASD Cosenza, quarta con 210,00 punti e la Muovi Lecce SSD, quinta con 170,00 punti. “Un buon inizio che fa ben sperare – commenta il tecnico Diego Santoro – tutti i ragazzi sono andati benissimo”. Di seguito gli atleti dell’Unime a medaglia, accanto alle gare la categoria Assoluti, Juniores, Ragazzi, Ragazzi 14 anni.

Ori: Antonio Bavastrelli 400 mx A, Sabrina Ferrara 100 e 200 fa J, Simone Romeo 100 fa A, Emma Arcudi 50 e 100 sl 50 fa J, Silvia Raffa 50 e 100 ra R, Rebecca Ribecco 200 ra J, Dario Orbitello 100 e 200 ra R14, Mattia Arena 50 do 50 fa 100 do A, Giovanni Truglio 50 sl 50 fa R, Domenico Costarella 50 sl A, Carola Costarella 50 fa R, Gabriele Granata 50 fa R14, Anita Delia 200 fa R, Alessandro Mazzocca 200 mx R14.

Argenti: Sonia Cucinotta 50 e 100 fa R, Giorgia Iaria 50, 100 e 200 fa A, Giovanni Truglio 100 fa R, Marco Ceci 100 e 200 fa R, Davide Granata 100 fa R14, Alessandro Barbaro 50, 100 e 400 sl R, Dario Ripepi 50 e 100 sl 50 fa J, Giovanni Monopoli 50 e 100 ra R, Simone Dibilio 50 e 100 ra A, Matteo Bolignano 100 e 200 ra 200 sl J, Domenico Costarella 200 sl 50 fa A, Sabrina Ferrara 50 fa J, Antonio Bavastrelli 400 sl e 200 fa A, Emma Arcudi 200 mx J, Dario Orbitello 200 mx R14.

Bronzi: Anita Delia 50 fa 100 e 200 sl R, Simone Romeo 100 sl e 200 fa A, Marisol Cozzucoli 200 ra R, Matteo Marino 200 ra J, Carola Costarella 50 sl R, Sabrina Ferrara 50 sl J, Virginia Noé 200 sl es. A, Alessandro Mazzocca 200 sl R14, Alessandro Barbaro 200 sl R, Antonio Bavastrelli 200 sl A, Davide Granata 50 e 200 fa J, Andrea Romeo 100 do J, Matteo Bolignano 200 mx J.