Francilia (Lega): "Lavoratori Asu, discriminazione mortificante"

"Il ritardo nei pagamenti e lo stallo nel processo di stabilizzazione per i lavoratori Asu determina una situazione di discriminazione che è mortificante per i lavoratori e determina delle situazioni critiche in tutte le strutture pubbliche e private dove svolgono servizi essenziali". Lo dice Matteo Francilia, responsabile provinciale della Lega a Messina e sindaco di Furci Siculo, in una nota di solidarietà ai precari Asu che oggi hanno manifestato a Palermo davanti al dipartimento al Lavoro.

"C'è un'oggettiva disparita di trattamento con gli altri precari storici - continua l'esponente leghista - che il governo regionale deve assolutamente affrontare. E' una questione di rispetto della dignità delle persone ma anche di riconoscimento del lavoro che molti di loro svolgono nei nostri comuni garantendo spesso servizi essenziali", conclude il sindaco di Furci.