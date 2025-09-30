Precipita col parapendio, 38enne soccorso e trasportato al Policlinico di Messina

L'incidente questo pomeriggio tra Gallodoro e Taormina

TAORMINA – Un 38enne ungherese è precipitato col parapendio questo pomeriggio, finendo in una zona impervia in territorio di Taormina. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era decollato da un’altura a Gallodoro ma durante il volo ha perso il controllo del parapendio, precipitando. Immediata è scattata la macchina dei soccorsi, con l’intervento dei Vigili del Fuoco di Letojanni, del 118 e della Polizia di Stato. Dopo essere stato raggiunto dai soccorritori, non senza difficoltà, l’uomo è stato trasportato fino all’elisoccorso, atterrato nel frattempo nelle vicinanze. Presentava politraumi e probabili fratture. Dopo le prime cure, l’uomo è stato ricoverato al Policlinico di Messina. La prognosi è riservata.