Precipita con il parapendio a Letojanni, 45enne trasportato in elisoccorso al Policlinico

L'uomo soccorso dal Vigili del fuoco in un terreno impervio

LETOJANNI – un uomo di 45 anni è stato trasportato in elisoccorso al Policlinico di Messina dopo essere precipitato con il parapendio durante un’attività a Letojanni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno collaborato al soccorso. L’elisoccorso è atterrato al campo sportivo di Letojanni per permettere il rapido trasferimento del ferito in ospedale. Al momento dell’incidente, l’uomo si trovava in un terreno impervio. Era dolorante ma cosciente.