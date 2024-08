Premio Apollo al romanzo di Gerardo Rizzo per Di Nicolò edizioni

Vittoria messinese per i "Tesori del Mesiterraneo" con "Le pentole del diavolo"

“Premio Apollo – I tesori del Mediterraneo” al romanzo “Le pentole del diavolo” del messinese Gerardo Rizzo. Un libro edito da Di Nicolò e che ha un vinto un concorso letterario riservato a scrittori siciliani e calabresi. La premiazione, alla presenza dell’autore e dell’editore Costantino Di Nicolò, all’Arena dello Stretto di Reggio Calabria.

Insegnante, Gerardo Rizzo è stato anche responsabile culturale delle pagine culturali del settimanale “Centonove”.

Un romanzo storico ambientato nella Messina prima del terremoto

Ed ecco la storia del romanzo. Così viene presentato dalla casa editrice: “Edoardo Baldassa è un delegato di pubblica sicurezza veneto che presta il proprio servizio presso la questura della Messina preterremoto, dove vive da poco più di due anni. Inviato in Sicilia per punizione, ci si è ambienta in maniera notevole e ne apprezza il clima, il cibo e le donne. La narrazione, al di là della trama noir e dello sviluppo delle indagini, è arricchita da divagazioni nella topografia della città ottocentesca, descrizioni di specialità culinarie e di tradizioni religiose, che il delegato Baldassa mostra di apprezzare. È anche contenuta una divagazione a Taormina, dove il protagonista assiste alla trasformazione della cittadina in meta turistica esclusiva per nobili nordeuropei, di cui Edoardo Baldassa incontra rappresentanti eccellenti”.

Di Nicolò è una casa editrice messinese con 40 anni d’esperienza.