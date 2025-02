Premio Luigi Maina al Centro diurno autismo di Nizza di Sicilia

"Unico in Sicilia e punto di riferimento per le famiglie in Sicilia", si legge nella motivazione

Un riconoscimento al lavoro, “al serio impegno di questi anni, all’innovazione nell’ambito dell’assistenza e del reinserimento sociale delle persone con autismo”. Con queste valutazioni è stato assegnato al Centro diurno autismo di Nizza di Sicilia il premio ‘Luigi Maina’ 2025 promosso dalla Fondazione Sant’Agathae, presieduta da Rosario Scandurra, nel corso della cerimonia che si è svolta al Teatro “Massimo Bellini” di Catania in occasione del concerto dedicato a Sant’Agata. Nella motivazione si legge: “Il Centro diurno di Nizza è un centro unico in Sicilia e si pone come punto riferimento per le famiglie con soggetti autistici o con disabilità”.

Il riconoscimento è stato ritirato dal presidente della Onlus, Carmelo Caporlingua: “Siamo molto contenti di ricevere il premio ‘Maina’ – commenta Caporlingua – un’onorificenza che quest’anno, come nelle passate edizioni, è stato assegnato a istituzioni e personalità di grande prestigio. Questo risultato attesta la qualità di quanto realizzato, grazie all’impegno comune sul fronte autismo di tutte le realtà associative impegnate: Vivere insieme Ets; Possiamo farcela Ets; Empatheia Ets; Audacia Coop. sociale; Crisoroa Coop. Sociale”.

In questa edizione ha ricevuto il premio ‘Luigi Maina’ la prefetta di Catania, Maria Carmela Librizzi. Gli altri premi speciali sono andati al generale di Brigata, Antonino Raimondo, comandante provinciale della Guardia di finanza di Catania, e al giornalista Lucio Di Mauro.