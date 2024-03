Prende a calci e tenta di accoltellare gli agenti che lo stanno multando. Arrestato 66enne

E' successo nello scorso luglio, a Capri Leone. Ora, dopo le indagini, l'arresto

Hanno visto un’auto in sosta su un marciapiede e hanno chiesto al proprietario di spostarla. Lui non l’ha fatto e allora due ausiliari del traffico stavano per fargli una multa.

Il proprietario dell’auto prima li ha insultati, poi presi a calci e infine ha estratto un coltello e ha tentato di colpire uno dei due, fermato solo dal collega e da un altro poliziotto libero dal servizio, che si trovava in zona.

E’ successo a Capri Leone, nello scorso luglio.

Ora, dopo le indagini della Polizia, l’uomo, un 66enne, è stato arrestato e posto ai domiciliari con braccialetto elettronico.