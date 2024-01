Prendi i voti e scappa: il governo Meloni senza idee per il sud d’Italia

Dal reddito di cittadinanza abolito ai problemi strutturali sociali ed economici, manca una visione di sviluppo e riscatto

MESSINA – L’abolizione del reddito di cittadinanza senza porsi il problema dell’assenza di lavoro. L’autonomia differenziata con tutti i suoi nodi critici. Le incertezze e il ridimensionamento attorno al Pnrr e ai Fondi di svilupp e coesione. Tagli e poche idee. Qual è il progetto per il sud, a parte il tema ponte sullo Stretto, del centrodestra al governo? La guerra ai poveri dichiarata sin dalla campagna elettorale dalla presidente del Consiglio Meloni? Guerra portata a compimento e dando il via libera agli imprenditori e piccoli “padroni” senza scrupoli per sfruttare chi ha bisogno. Senza reddito di cittadinanza, chi è poco professionale e disposto a tutto, pur di accapararsi forza lavoro a basso costo, avrà un’arma in più.

Si tolgono i sussidi e rimangono i problemi sociali ed economici strutturali

Senza aver modificato il mercato del lavoro e rivitalizzato l’economia, cosa che potrà avvenire dopo anni di seria programmazione, si toglie ogni forma di sussidio ai tanti cosiddetti occupabili e si acuisce il disagio sociale. Non si può nemmeno parlare d’emergenza perché si tratta di elementi critici strutturali della società meridionale e italiana. Falle di un Titanic sociale ed economico dalle radici antiche.

L’assenza di un modello di sviluppo, la difficoltà a creare un’occupazione degna di questo nome, le scelte di fondo in termini di Stato sociale, dalla sanità alla scuola pubblica: si naviga a vista. E questo non assolve dalle loro responsabilità nemmeno il centrosinistra e i vari governi tecnici che si sono succeduti negli anni. Nel frattempo, rimangono i voti e poco altro. I tanti consensi dati sempre al centrodestra in terre che rimangono marginali. Marginali anche per le responsabilità di classi dirigenti inadeguate. E non solo a destra.

Manca una visione su come creare lavoro mentre la questione sociale rimane sullo sfondo

Lo ribadiamo: servirebbe una visione su come creare occupazione, come garantire in tempi certi infrastrutture e servizi degni di realtà civili e come superare nel più breve tempo possibile le distanze oggi incolmabili tra nord e sud. Ambiente e giustizia sociale; periferie e lotta alle diseguaglianze, alle mafie e a una burocrazia che paralizza; strade, ferrovie e aeroporti; acqua e sanità pubbliche; investimenti produttivi nei territori e innovazione tecnologica: alla politica, ai partiti, al centrodestra al governo e alla sinistra che ancora non c’è, spetta elaborare progetti, fare sintesi e trovare soluzioni per un presente e un futuro non più da retrovie dell’impero.

Non c’è più tempo da perdere, mentre l’opportunità del Pnrr colmerà solo in minima parte la distanza sud-nord. Altrimenti, si continuerà a sognare di un ruolo chiave di Messina e della Sicilia nel Mediterraneo e di un nuovo sviluppo economico, e di un nuovo ruolo del Meridione da Napoli in giù, mentre anche l’ultimo treno passerà. E il Mediterraneo, per colpa di una politica miope e spesso disumana, rimarrà un cimitero di vite annegate e non un volano di rinascita per siciliani e cittadini di tutto il mondo.

