Presidio al Cas, “più diritti per chi lavora nella sorveglianza autostradale”

Stamattina l'iniziativa di Fiom Cgil e Uil per un'ottantina di operai

MESSINA – Stamattina manifestazione davanti alla sede del Cas. Con un’iniziativa di Fiom Cgil, con Daniele David, segretario generale Fiom Cgil Messina, e Uilm, che evidenziano: “Da mesi, gli operai impegnati nell’appalto per la sorveglianza autostradale nelle tratte A/18 e A/20, rivendicano, innanzitutto il diritto a una retribuzione regolare, visto che – ad oggi – devono ancora percepire l’intero stipendio di agosto. Inoltre, gli operai pretendono l’adeguamento del proprio contratto alle attività effettivamente svolte e l’accesso alla formazione necessaria per svolgere il servizio di pubblica utilità nella maggiore sicurezza possibile”.

Rileva il segretario generale di Fiom: “Il Cas – come ente appaltante – è responsabile in solido nei confronti dei lavoratori e ha il dovere materiale e morale di intervenire su una grave contraddizione aperta anche all’interno del capitolato d’appalto, e che ricade sugli oltre 80 operai impegnati nel servizio. Malgrado un primo informale impegno ad intervenire, non c’è stato alcun riscontro alla richiesta di incontro trasmessa dal sindacati nei giorni scorsi. Il Consorzio autostrade siciliane sembra non voler affrontare una questione delicatissima che riguarda diritti fondamentali: al salario, a un giusto contratto, alla formazione e alla sicurezza”.