 Omicidio Perdichizzi, dopo la condanna scattano gli arresti per i due esecutori

Omicidio Perdichizzi, dopo la condanna scattano gli arresti per i due esecutori

Redazione

Omicidio Perdichizzi, dopo la condanna scattano gli arresti per i due esecutori

sabato 09 Maggio 2026 - 09:49

Scatta l'esecuzione della pena dopo la sentenza del 29 aprile

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – I carabinieri del Ros, supportati dal comando provinciale di Messina, hanno arrestato Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò per l’omicidio di matrice mafiosa di Giovanni Perdichizzi, avvenuto l’1 gennaio 2013. Entrambi sono stati condannati la scorsa settimana alla pena di 30 anni di reclusione con sentenza del Gup del tribunale di Messina.

La sentenza contro i due barcellonesi

Il 29 aprile scorso, il tribunale ha condannato i due imputati perché ritenuti essere gli esecutori dell’omicidio. Come spiegato nei giorni scorsi da Tempostretto (qui la ricostruzione completa), il verdetto per i due barcellonesi è arrivato alla fine del processo abbreviato, chiuso in fase preliminare, e conferma il ruolo dei due pregiudicati nella vicenda su cui i carabinieri del Ros hanno fatto luce, a distanza di 13 anni dall’esecuzione. Naturalmente si tratta di un verdetto di primo grado, che nelle successive fasi di giudizio potrebbe essere ribaltato. I difensori, gli avvocati Tino Celi e Filippo Barbera, attendono ora le motivazioni per valutare l’eventuale ricorso in appello.

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