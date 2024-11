Prima vittoria del Team Scaletta, superata la Meta Catania nel derby

Un tris firmato De Gaetano, Calabrese e Cucinotta al PalaMili per i primi tre punti alla quinta giornata in Serie B di calcio a 5 femminile

MESSINA – Non sbaglia la prova da “ultimo appello” il Team Scaletta, spalle al muro e chiamato a trovare la vittoria nell’ultimo scontro diretto casalingo del girone di andata contro la Meta Catania. La squadra di coach Ivana Cernuto, approcciava a questo match non nelle migliori condizioni, fermo ancora a quota zero in classifica e con Marchetta e Firrincieli out per squalifica. Prova di carattere quella messa sul parquet dalle messinesi che hanno saputo comandare il match quando c’era bisogno, e soffrire e resistere fino al goal del doppio vantaggio firmato da Cucinotta.

Adesso per le biancoblù ci sarà da affrontare una pausa, con in dote tre punti utili a riprendere fiato e un finale di girone di andata che le vedrà affrontare le squadre di vertice, cercando di trovare punti e prestazioni utili a confermare i passi in avanti fatti.

Team Scaletta – Meta Catania 3-1

Avvio di marca Team Scaletta che dopo 10 secondi ha la ghiottissima chance con De Gaetano che però non riesce a battere Sciacca. Replica Meta Catania che prova a rispondere subito con Li Noce che anticipa di punta l’uscita di Arrigo ma non trova la porta. Duello che si replica nella metà campo della Meta Catania, ancora De Gaetano servita da Pensabene, ed ancora una risposta di Sciacca. Al terzo tentativo però il Team Scaletta passa, bellissimo l’avvio di azione con Famà che anticipa Todaro, alza un pallonetto per Pensabene che la restituisce sulla corsa e pallone perfetto della numero 5 in mezzo per De Gaetano che stavolta non fallisce e porta avanti le sue. Meta Catania che replica quasi immediatamente, protagonista è Li Noce che recupera palla, la difende con il corpo e si invola sulla fascia destra per depositare in rete sotto le gambe di Arrigo, il goal del pareggio. Partita che adesso vive colpo su colpo ed agonismo che sale, complice l’altissima posta in palio. Team Scaletta che nel momento di maggiore difficoltà trova la super giocata di Luana Calabrese, la pivot neo diciottenne prende palla davanti al limite della propria area, si aziona, resiste ad una carica di Todaro che cerca di farla scivolare, e di rabbia e potenza scaraventa in rete il goal del nuovo vantaggio casalingo. Nell’occasione viene anche ammonita Todaro e viene fischiato il quinto fallo alla Meta Catania. Da qui in avanti partita che diventa tesissima, decisioni del duo arbitrale che scontentano entrambe le parti e fioccano cartellini per il Team Scaletta con ammonizioni nell’ordine per Famà, De Gaetano e coach Cernuto.

Animi più freddi nel secondo tempo con il ritornello che vede la Meta Catania attaccare ed il Team Scaletta amministrare il vantaggio. Ancora occasioni per De Gaetano, cui manca però la stoccata decisiva e per Li Noce, che scheggia anche la traversa su un bello schema da rimessa laterale. Ribaltamento di fronte e colpo Scaletta con Cristiano che vince un rimpallo, supera l’avversaria e trova l’assist per Cucinotta che di potenza mette dentro il goal che scaccia via le nubi in casa Scaletta. Ritorno al goal importante per Pepi Cucinotta che festeggia tra il pubblico con i propri famigliari. C’è ancora spazio per Li Noce, migliore tra le fila catanesi, di provare a riaprire il match ma davanti a sé trova una grandissima Arrigo. Portiere di casa che si supera anche su Todaro e titoli di coda che calano con la vittoria importantissima per le ragazze di casa.

