Prima vittoria per l'UniMe in Serie B contro la Brizz Nuoto - Tempostretto

I primi punti della Ssd UniMe di pallanuoto arrivano con una larga vittoria da Catania alla prima trasferta stagionale

CATANIA – Nella seconda giornata del campionato di pallanuoto in serie B l’Ssd UniMe supera in trasferta la Brizz Nuoto. Gli universitari trovano dunque la prima vittoria del loro campionato, dopo che l’esordio nel girone 4 aveva visto gli universitari uscire sconfitti alla Cittadella settimana scorsa contro la Cn Salerno. Prossimo impegno dei peloritani, ultimo incontro prima della pausa natalizia, in casa contro la Pol. Acese sabato 17 dicembre.

Muove dunque la classifica la squadra dell’UniMe che supera 5-13 gli etnei alla piscina comunale Nesima, una vittoria maturata già nel primo quarto concluso sul 1-5, poi la squadra allenata da coach Misiti ha gestito. Quattro marcature di Ranieri nei primi sedici minuti, più le cinque reti dei Geloso, tripletta di Diego e doppietta di Claudio, da segnalare anche la doppietta di Francesco Cama, che lo scorso anno era tesserato con l’Ossidiana. Chiudono il conto le reti di Motta e D’Angelo, doppietta.

“Vittoria meritata e mai in discussione, in acqua c’è stata differenza tra le due squadre – commenta Sergio Naccari, direttore generale della Ssd UniMe – Bene tutti i componenti della squadra, naturalmente siamo contenti dei primi tre punti che mettiamo in classifica. Sappiamo però che quest’anno sarà difficile visti i risultati delle altre gare”.

Brizz Nuoto – Ssd UniMe 5-13

Ci sono voluti più di tre minuti per sbloccare il risultato, ma ad aprire le danze è la squadra ospite con Claudio Geloso, passano pochi secondi e Leonardi rimette in parità la sfida. Il finale di quarto però è un assolo dei messinesi che scavano già il solco grazie alla tripletta di Ranieri che segna l’ultima rete sfruttando la superiorità numerica.

Nel secondo quarto partita più falloso ma l’UniMe aumenta il proprio vantaggio con le reti, due, di Cama. Saeli e Catania accorciano le distanze per i locali, ma il rigore di Diego Geloso e, quasi allo scadere, la quarta rete di Ranieri riportano l’UniMe avanti di cinque sul 3-8.

Nel terzo quarto da segnalare solo le reti di Claudio Geloso e D’Angelo. Negli ultimi otto minuti di gioco rete di Diego Geloso, che però poco dopo sbaglia un rigore. Dall’altra parte Catania va a segno due volte, una su azione e una su rigore, facendo salire la Brizz Nuoto sul 5-11 ma negli ultimi due minuti l’UniMe marca ancora con Diego Geloso e Motta fissando il risultato sul 5-13 finale.

Risultati e classifica Serie B girone 4

Pol. Acese – Rn Arechi 5-8

Rn Auditore Crotone – Ws Napoli Lions 8-6

Brizz Nuoto – Ssd UniMe 5-13

Pol. Muri Antichi – Ortigia Academy 14-2

Cn Salerno – Triscelon Etna Sport 13-10

Rn Arechi, Rn Auditore Crotone, Cn Salerno 6 punti

Pol. Muri Antichi 4 punti

Ssd UniMe, Ortiglia Academy 3 punti

Ws Napoli Lions 1 punto

Triscelon Etna Sport, Pol. Acese, Brizz Nuoto 0 punti