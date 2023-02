Primarie del Pd, a Reggio città Bonaccini è un ciclone: 77%, spazzati via i rivali - Tempostretto

Il Governatore emiliano supera il 60% un po' in tutta la Calabria. Alla Schlein centri pesanti, da Locri a Villa, da Bagnara a Melito Porto Salvo a Siderno

REGGIO CALABRIA – Mentre si avviano alla conclusione le operazioni di voto nei circoli di tutta la Calabria in vista delle primarie del prossimo 26 febbraio, si delinea in maniera netta il risultato finale dei quattro candidati alla segreteria nazionale.

Oltre l’asticella del 60% in tutta la Calabria

Stefano Bonaccini supera stabilmente il 60% dei consensi su tutto il territorio calabrese. Nella provincia di Vibo Valentia, dove sono state ultimate le operazioni di scrutinio, il successo ottenuto dal governatore dell’Emilia Romagna è ancora più largo: Bonaccini con 411 preferenze raggiunge il 70,02% dei consensi, De Micheli con 75 voti ottiene il 12,77%, Cuperlo con 71 voti raccoglie il 12,10%, mentre Schlein con 30 preferenze si attesta al 5,11%.

«Si tratta di un risultato molto importante e soddisfacente – afferma in una nota il Comitato per Bonaccini segretario – che dimostra la bontà del progetto messo in campo da Bonaccini per il rinnovamento e il rilancio dell’azione politica del Pd. Un progetto in grado di convincere la grande maggioranza degli iscritti calabresi».

A Reggio la Schlein solo al 17% malgrado il segretario Morabito

In realtà le notizie più nette arrivano da Reggio Calabria città, dove il candidato appoggiato dal segretario regionale e neosenatore Nicola Irto e dal sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà ha centrato un supersonico 77 per cento dei suffragi, che si caratterizza certamente come uno dei dati più alti dell’intero Paese a favore del Governatore emiliano.

Elly Schlein a Reggio città è comunque seconda ma a distanza abissale (17%, benché fosse appoggiata tra gli altri dal segretario metropolitano piddino Antonio Morabito), Cuperlo è al 5% e chiude con un misero 1% Paola De Micheli, a dispetto della recentissima presentazione della sua piattaforma giusto in città.

In una nota diramata alla stampa, la mozione Schlein rivendica comunque il successo in una serie di cruciali centri del Reggino: da Locri a Siderno, da Bova a Melito Porto Salvo, da Cinquefrondi a Bagnara a Villa San Giovanni.

