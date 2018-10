Commissione urbanistica, ruolo di primo piano sui temi chiave

"L’obiettivo primario è lo snellimento delle procedure e la definizione della metodologia e dei criteri, puntando sulla celerità e sulla necessità di dare risposte certe alla cittadinanza”. Lo hanno detto il sindaco Cateno De Luca e il suo vice Salvatore Mondello nel corso del primo incontro con la Commissione urbanistica comunale, che si è insediata proprio oggi.

Il presidente è l’ing. Francesco Triolo; componenti gli ingegneri Luciano Taranto, Pasquale De Domenico, Antonio Barone, Salvatore Sciacca, Gaetano De Lorenzo; gli architetti Alessandro Tinaglia, Maria Daniela Siracusano, Gaetano Scarcella, Domenico Staiti, Alessandra Barresi; il geologo Fabio Nicita e la professoressa Anna Romeo.

“Oltre all’attività ordinaria, l’Amministrazione intende affidare un ruolo centrale alla Commissione – ha aggiunto il vicesindaco Mondello – in merito a quelle che sono le tematiche importanti relative allo sviluppo del territorio e all’urbanistica. Sarà determinante infatti il supporto della Commissione su temi quali l’elaborazione del PRG, la rivisitazione dei piani di risanamento, il rapporto tra opere strategiche e territorio (via Don Blasco, porto Tremestieri, ecc…) e quanto risulti rilevante per quelli che sono gli scenari futuri della città”.