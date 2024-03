Pro loco della Riviera jonica unite per promuovere il territorio e il turismo locale

Sinergia e valorizzazione del territorio al centro dell'incontro tra associazionismo locale e istituzioni

Nella sede della Pro loco di Sant’Alessio si è tenuto un incontro di fondamentale importanza per il territorio della Riviera jonica. Riuniti i protagonisti dell’associazionismo locale provenienti dalle varie Pro Loco della fascia Jonica e dell’Alcantara, l’attenzione è stata focalizzata sul futuro del turismo e sulla promozione del territorio.

L’incontro ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti, tra cui il Consigliere Regionale e Presidente della ProLoco di Letojanni, Piero Corona, e i due Consiglieri Provinciali Giuseppe Carmeni e Sergio Spadoni, rispettivamente Presidenti di Giardini-Naxos e Taormina. Ad essi si sono uniti i rappresentanti e Presidenti delle Pro Loco di Castelmola, Forza d’Agro, Limina, Sant’Alessio e Pagliara, ciascuno portatore delle peculiarità e delle bellezze del proprio territorio.

L’OBIETTIVO

L’obiettivo primario dell’incontro è stato discutere sull’importanza delle Pro Loco nella promozione del turismo locale, soprattutto in un contesto in cui il panorama turistico è in continua evoluzione. In questo quadro, le Pro Loco APS sono chiamate a diventare sempre più protagoniste, proponendo manifestazioni e itinerari capaci di abbracciare l’intero territorio, arricchendo così l’offerta turistica del comprensorio Taorminese e limitrofo.

IL FOCUS

Il focus è stato posto sull’associazionismo territoriale come fulcro per sostenere e far conoscere la bellezza della Riviera Ionica, valorizzandone la cultura, le tradizioni e le meraviglie paesaggistiche. In un’epoca in cui il turismo assume un ruolo sempre più centrale per lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, è essenziale che le Pro Loco si uniscano con visione e determinazione per promuovere un turismo sostenibile e consapevole. L’incontro ha confermato la determinazione di tutte le parti coinvolte nel lavorare insieme per garantire un futuro luminoso per la Riviera Ionica, facendo delle Pro Loco i veri motori del cambiamento e della crescita del territorio.