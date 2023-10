Problemi alle colonnine di ricarica auto elettriche in via Maddalena - Tempostretto

Non c'è pace neanche nelle aree riservate alla ricarica di auto elettriche

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Buonasera, vorrei effettuare una segnalazione. Sono un possessore di auto elettrica, e qualche minuto fa avevo intenzione di caricare la mia auto alle colonnine di via Maddalena (incrocio via Natoli). Come si può notare dalle fotografie che allego, questo semplice atto ha evidenziato delle “criticità” che vorrei rappresentare:

1) per via dei nuovi lavori per implementare il verde urbano, i posti auto per elettriche da 4 sono diventati 3 (scarsi e scomodi);

2) il messinese medio, in barba alle norme, posteggia la propria auto endotermica dove gli pare;

3) oltre il danno la beffa: i vigili urbani, da me chiamati per un intervento, mi fanno notare di essere impossibilitati ad elevare contravvenzioni e/o procedere alla rimozione forzata dei veicoli perché qualche furbacchione, dolosamente, ha ruotato i cartelli della segnaletica verticale dedicata in modo da renderli fuori norma. P.s. la segnaletica orizzontale è in questo momento, mio malgrado, inesistente.”