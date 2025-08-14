 "Problemi di erogazione dell'acqua in via Bormida"

“Problemi di erogazione dell’acqua in via Bormida”

Segnalazione WhatsApp

“Problemi di erogazione dell’acqua in via Bormida”

giovedì 14 Agosto 2025 - 12:14

Il nostro lettore dichiara che l'Amam è stata avvisata ma non ha risolto il problema

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 355.8726275: “Vorrei segnalare e mettervi a vostra conoscenza dei problemi idrici che vanno avanti ormai da quasi tre settimane in una via dietro l’ospedale Piemonte (via Bormida). Siamo passati da acqua h24 ad acqua solo per pochissime ore e con scarsissima pressione come dimostra la foto. Abbiamo più volte segnalato ad Amam ma il servizio riparazioni guasti non ha mai risolto”.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

La Giunta Schifani, il Vietnam parlamentare e l’alternativa che non c’è
Messina. Stasera alle 21 la Passeggiata dei Giganti
Messina Vara, divieto di sosta e transito sul viale Giostra
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED