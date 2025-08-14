“Problemi di erogazione dell’acqua in via Bormida”

Il nostro lettore dichiara che l'Amam è stata avvisata ma non ha risolto il problema

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 355.8726275: “Vorrei segnalare e mettervi a vostra conoscenza dei problemi idrici che vanno avanti ormai da quasi tre settimane in una via dietro l’ospedale Piemonte (via Bormida). Siamo passati da acqua h24 ad acqua solo per pochissime ore e con scarsissima pressione come dimostra la foto. Abbiamo più volte segnalato ad Amam ma il servizio riparazioni guasti non ha mai risolto”.