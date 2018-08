Vara 2018: il calore della fede spazza via le nuvole al grido di Viva Maria

I nuvoloni e le gocce di pioggia avevano fatto temere una Processione in tono minore, ma al grido di Viva Maria, non appena la machina votiva è partita, il calore della fede ha trascinato migliaia di persone.

Un patto che si rinnova ogni anno, tra i messinesi e la Santa Patrona, con la stessa devozione, la stessa capacità di fare vedere anche a chi segue quanto forte possa essere il legame.

Tutto è andato come da tradizione, migliaia di persone hanno seguito ogni passo, dal primo “strappo” alle “fermate” lungo il percorso, con la preghiera di monsignor D’Arrigo, le soste e la “virata” all’angolo con la via I Settembre.

A seguire la Processione quest’anno il neo sindaco Cateno De Luca e la giunta al completo (che in mattinata avevano assistito alla celebrazione). Presenti anche il presidente del consiglio comunale Cardile e numerosi neo consiglieri.

L’arcivescovo monsignor Accolla, nel ricordare come la devozione a Maria sia fortemente radicata e la festa sia momento di aggregazione e nel contempo religioso.

“L’augurio- ha detto a Piazza Duomo, nel messaggio alla folla di fedeli- è che seguendo l’esempio di Maria tanti giovani si mettano in ascolto della parola di dio, abbiano l’audacia, la forza, il coraggio di ascoltare e seguire le parole del Signore. Con lui possiamo gioire di vita nuova. La nostra esperienza di festa cerchiamo di tradurla in esperienza di fedeltà da portare in ogni famiglia”. Quindi la benedizione finale insieme a monsignor Cangemi e monsignor Di Pietro, e il tradizionale “taglio delle corde”.

Il sindaco De Luca ha fatto un parallelo tra la Processione che vede compatti tutti i fedeli in una grande squadra, ognuno con un suo ruolo, ed il percorso che la città sta compiendo per il riscatto dalle baracche e dal risanamento. “Siamo in piena sintonia con il vescovo sul risanamento- ha dichiarato- E seguiremo quelle battaglie che in passato l’arcivescovo Marra aveva fatto proprio per il risanamento. La grande sinergia nel rispetto dei ruoli è fondamentale per riscattare Messina”.

