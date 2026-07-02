Proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali di Giulia Scimone

La decisione del sindaco Basile per la giornata di sabato 4 luglio. La città invitata ad osservare un minuto di silenzio alle ore 16.30, in concomitanza con l'inizio delle esequie

MESSINA – Il sindaco di Messina Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di sabato 4 luglio 2026, in concomitanza con le esequie della giovane Giulia Scimone, tragicamente scomparsa lo scorso 28 giugno a seguito di un incidente stradale avvenuto a Torre Faro. La decisione intende interpretare il profondo sentimento di dolore e di partecipazione che ha coinvolto l’intera comunità messinese, profondamente colpita dalla perdita della quindicenne, e manifestare, in forma solenne e istituzionale, la vicinanza dell’Amministrazione comunale e della città alla famiglia. Le esequie saranno celebrate, alle ore 16.30 presso la Basilica Cattedrale di Messina.

Con il provvedimento è stata disposta l’esposizione delle bandiere a mezz’asta sugli edifici comunali per l’intera giornata di sabato 4 luglio e la sospensione delle eventuali manifestazioni pubbliche programmate nella fascia oraria coincidente con lo svolgimento della cerimonia funebre.



L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza, gli uffici pubblici e le attività produttive e commerciali ad osservare un minuto di silenzio alle ore 16.30, in concomitanza con l’inizio delle esequie, quale segno di raccoglimento e di partecipazione al dolore della famiglia. Rivolge inoltre un invito alle organizzazioni politiche, sindacali, culturali, sociali e sportive, nonché al mondo dell’associazionismo, ad aderire al lutto cittadino nelle forme ritenute più opportune, nel rispetto del carattere istituzionale della commemorazione.