Progetti Lions "Kairòs" sull'inclusione in 9 classi dell'Ic di Alì Terme - Tempostretto

Hanno partecipato quasi 150 alunni

ALI’ TERME – Con due entusiasmanti incontri conclusivi, molto partecipati, sono stati presentati i lavori dell’Istituto Comprensivo di Alì Terme eseguiti dalle classi terze della primaria di Alì Terme, Nizza di Sicilia e Scaletta Zanclea con il progetto “Alla ricerca di Abilian” e dalle classi prime e seconde della secondaria di Nizza di Sicilia e Scaletta Zanclea con il progetto “Officina a colori”, ambedue proposti dal Lions Club di S. Teresa di Riva, presidente Roberto Crisafulli, per il service lions “Kairòs – Inclusione al contrario”.

L’adesione da parte di quasi 150 alunni dell’Istituto è stata corale e ogni classe, con la sapiente e qualificata guida dei docenti, ha sviluppato delle attività di notevole coinvolgimento: dalla Comunicazione Aumentativa Alternativa, con la realizzazione di immagini per cartelloni, manifesti e video, alla fabbricazione di originali libri tridimensionali e sensoriali, e alla finale creazione di una “bacheca virtuale”, tutto all’insegna della creatività e della disponibilità verso gli altri, alla scoperta consapevole che la ricchezza di una società e di un gruppo consiste nella valorizzazione delle diversità di ogni individuo.

A ricordo dell’attività svolta donati dei segnalibro agli alunni e attestati di merito alle classi. Agli incontri erano presenti la dirigente Maria Elena Carbone, le docenti che hanno guidato le classi e la coordinatrice dei progetti Rosa Cannistrà; per il Lions Club di S. Teresa di Riva, ha portato i saluti del Club Andrea Donsì, e il referente del service, Massimo Caminiti, ha riferito della rilevanza nazionale di “Kairòs” per il prossimo triennio grazie agli ottimi risultati di tantissime scuole, molte siciliane, per avere fatto cogliere il senso dei progetti, entrando nel cuore di tutti, e all’impegno dei numerosi soci lions e soprattutto della responsabile nazionale Emanuela Candia che lo sta diffondendo a livello internazionale .