Cinemadivino: emozioni e gusto a Messina dal 27 luglio all'8 settembre

Questo matrimonio s’ha da fare.. con la Sicilia a far da panorama per arricchire l’album fotografico per l’occasione. Il cinema ed il vino uniti a nozze. Il progetto portato avanti da Cinemadivino ha riscosso in tutta Italia un grande successo. In molti hanno apprezzato questo binomio, a confutarlo i numeri decisamente positivi: 735 le serate organizzate, in 13 regioni italiane (di cui 571 in Emilia Romagna, proprio da qui ha avuto inizio il format). Coinvolte 830 cantine e circa 82.000 spettatori. L’edizione messinese è stata presentata al Marina del Nettuno e vede in programma un impareggiabile connubio tra emozioni cinematografiche e piaceri della tavola, dal 27 luglio all’8 settembre.

L’idea di associare film, emozioni ed i piaceri della tavola ha suscitato profondo entusiasmo. Le pellicole in programma per questa edizione riguarderanno attori italiani come Carlo Verdone, Alessandro Gassman, Rocco Papaleo, Beppe Fiorello, Pierfrancesco Favino, Valeria Golino, Adriano Giannini, Antonio Albanese, Claudia Cortellesi.

Per gli amanti e gli appassionati di cinema e vino, un’opportunità da prendere al volo, le tappe sono 6 e prevedono differenti località. (In fondo il programma completo).

Grazie ad associazioni messinesi ed alla passione del consulente artistico Ninni Panzera, Cinemadivino, sbarca anche alle nostre latitudini. Promotori dell’iniziativa l’associazione culturale La Zattera dell’Arte; Passpartao Events e Tb Design di Tina Berenato.

Ninni Panzera ci racconta com’è partito questo progetto: “Cinemadivino è un’ iniziativa di carattere nazionale che parte dall’Emilia Romagna 15 anni fa. l’idea è quella di coniugare due passioni cinema e vino e di portare i grandi film del cinema in cantina. La Sicilia ha nel vino la sua punta di eccellenza, proprio per questo il progetto è ambizioso e prevede un itinerario enogastronomico in modo da coinvolgere tutte le realtà presenti sul territorio”.

Andrea Melita e Lillo Sciliberto di Passpartao Events, hanno dichiarato che da organizzatori di eventi e da appassionati di vino hanno accolto con grande piacere il progetto, considerando anche l’assenza in Sicilia di un format così consolidato. Hanno sin da subito iniziato a cercare locations, trovando la disponibilità dell’azienda di Randazzo, dell’enoteca di San Placido Calonero’ , dell’associazione Motonautica, dell’azienda agricola Vasari di Milazzo, del Continental di Taormina, dell’ Enoteca azienda Palari e della scuola Cuppari diventata anche cantina. Ma molti altri partners vorrebbero aderire. Questo permette loro di percepire quanto entusiasmo ha riscosso l’iniziativa, tanto che stanno già lavorando per la prossima edizione.

Tina Berenato si è soffermata sulla valorizzazione dei prodotti DOP:

“Cinemadivino è un circuito enogastronomico visionario perché ci ricorda la realtà del territorio. Ogni luogo ha le sue peculiarità che vanno valorizzate, oserei definire un percorso multisensoriale, attraverso la vista, il tatto, i profumi, le persone”.

Insomma gli usi, le consuetudini, le storie narrate non solo altro che l’anima insita in ogni unico lembo di terra, un patrimonio culturale da tutelare e promuovere.

Entusiasta del progetto anche il Presidente di Confindustria Ivo Blandina che auspica attraverso il coinvolgimento della Camera di Commercio di Messina insieme ad Unioncamere Sicilia, un sistema di rappresentanza del mondo imprenditoriale per incoraggiare e programmare una prossima edizione.

Le 6 tappe del programma:

Venerdì 27 luglio ore 20.30 – Enoteca Provinciale di Messina:

Strada Provinciale 35, Salita Pezzolo

Contrada Calonerò – Messina

Recapiti: tel: 090 6108083 – sito web: www.cittametropolitana.me.it/enoteca-provinciale/ - email: enotecaprovme@gmail.com

Titolo del film: Il Premio di Alessandro Gassman: con Gigi Proietti; Alessandro Gassman; Rocco Papaleo, Anna Foglietta

Genere: Commedia, Italia 2017, dur. 101’

Domenica 29 luglio ore 20.30 – Associazione Motonautica e Velica Peloritana di Messina:

Via Case Basse, 1 – Messina

Recapiti: tel: 090359795, sito web: www.motonauticamessina.it, email: info@motonauticamessina.it

Titolo del film: Benedetta Follia di Carlo Verdone: con Carlo Verdone; Ilenia Pastorelli

Genere: Commedia, Italia 2017, dur. 109’

Venerdì 3 agosto ore 20.30 – Azienda Agricola Vasari:

Via Casale – Santa Lucia del Mela – Messina

Recapiti: tel: 090 9359956, sito web: www.agriturismovasari.it , email: info@agriturismovasari.it

Titolo: Chi m’ha visto di Alessandro Pondi: con Pierfrancesco Favino; Beppe Fiorello; Mariela Garrica

Genere: Commedia, Italia 2017, dur. 105’

Venerdì 10 agosto ore 20.30 – Terrazza Hotel Continental di Taormina:

Via Dionisio I, n. 2/A – Taormina

Finchè c’è prosecco c’è speranza di Antonio Padovan: con Giuseppe Battison; Teco Celio

Genere: Noir, Italia 2017, dur. 101’

Venerdì 7 settembre ore 20.30 – Enoteca Provinciale di Messina:

Contrada Calonerò – Messina

Recapiti: tel: 090 6108083 – sito web: www.cittametropolitana.me.it/enoteca-provinciale/ - email: enotecaprovme@gmail.com

Titolo: Il colore nascosto delle cose di Silvio Soldini: con Valeria Golino; Adriano Giannini

Genere: Drammatico/Romantico, Italia 2017, dur. 115’

Sabato 8 settembre ore 20.30 – Casa Merlino:

Contrada Feudo Sant’Anastasia – Randazzo (CT)

Recapiti: tel: 328 4162859 – sito web: www.oliomerlino.com – email: info@oliomerlino.com

Titolo del film: Come un gatto in tangenziale di Riccardo Milani: con Antonio Albanese; Claudia Cortellesi

Genere: Commedia, Italia 2017, dur. 98’

Prevista a metà settembre una cerimonia di chiusura al Marina del Nettuno, con un’altra proiezione. Evento dedicato ai giornalisti e agli addetti ai lavori.