"Sulla mia pelle". La storia di Stefano Cucchi

MESSINA - L’Associazione Stefano Cucchi Onlus e il Dipartimento di Scienze Cognitive, Psicologiche, Pedagogiche e Studi Culturali dell’Università di Messina presentano: “Sulla mia pelle” (Regia di Alessio Cremonini. Genere Drammatico – Italia, 2018, durata 100 minuti). L’evento a cura delle docenti Domenica Bruni e Paola Di Mauro si terrà oggi alle ore 15.30 presso l’Aula Magna del Dipartimento. La proiezione è gratuita e aperta a tutta la città.

Introduce il Direttore del Dipartimento Cospecs, prof. Pietro Perconti. Interverranno via Skype: Ilaria Cucchi e l’avvocato Fabio Anselmo. Partecipano: Germana Graceffo, avvocata penalista (Associazione Borderline Sicilia) Stefania Mazzone, politologa (Dipartimento Scienze Politiche e Sociali, Catania) Pietro Saitta, sociologo (Cospecs, Messina). Modera: Paolo di Mauro.

Il film, presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, racconta l’ultima settimana di vita di Stefano Cucchi: un giovane uomo che entra in caserma sulle sue gambe e, una settimana dopo, muore in custodia cautelare, all’ospedale Sandro Pertini di Roma. Era il 22 ottobre del 2009.