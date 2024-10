Promozione. La Messana affronta il Valdinisi, i convocati

Le scelte del tecnico Cosimini in vista della sfida di questo pomeriggio al Bucalo di Santa Teresa di Riva

MESSINA – Terza gara in appena sette giorni per la Messana, che domani alle 14.30 renderà visita alla Valdinisi per la quarta giornata del Girone B di Promozione. Ruolino di marcia fin qui rispettato dalla formazione di Giuseppe Cosimini che ha raccolto tre vittorie nelle prime tre giornate ritrovandosi da sola in testa a punteggio pieno. Gli avversari, reduci dallo 0-0 sul campo della Pro Mende, hanno invece collezionato 1 punto nei primi 270’ della stagione. Rimangono in infermeria gli acciaccati Mondello e Crifò. Ancora indisponibili Misiti e Sonko. Torna a disposizione Cristian Ferraù a centrocampo così come il portiere Arena, reduce da tre turni di squalifica. La gara sarà diretta da David Bartolotta di Palermo. Assistenti Francesco Di Venti di Enna e Filippo Luca Scannella di Caltanissetta.

I convocati per Valdinisi-Messana

Portieri: Emanuele Arena, Riccardo Ferrara;

Difensori: Andrea Ardiri, Giosuè Bonasera, Michele Crisafulli, Alessandro Fragapane, Giorgio Pecora, Stefano Tricamo;

Centrocampisti: Giuseppe Bonasera, Raoul Busà, Cristian Ferraù, Diego Gargiulo, Gianluca Gazzè, Salvatore Sottile, Leonardo Viscuso;

Attaccanti: Anthony Arena, Cristian Barbera, Antonio Cannavò, Alessandro Russo, Antonio Ventra.