Promozione. La Messana ospita al Sorbello Stadium il città di Galati

Per la decima giornata, in programma sabato alle 14:30, fermi Cannavò e Mondello, prima convocazione per Sonko

MESSINA – Nella decima giornata del Girone B di Promozione le formazioni attualmente coinvolte nella corsa alla vetta scenderanno in campo in contemporanea. Sarà un sabato che potrà dire qualcosa in più sul futuro del torneo attualmente guidato dalla Messana, attesa dal confronto interno contro il Città di Galati che ha fin qui conquistato 5 punti nel corso della stagione. Calcio d’inizio alle ore 14:30 di oggi, sabato 16 novembre, al “Sorbello Stadium” di Bisconte.

I giallorossi sono reduci dal netto successo in casa della Polisportiva Sant’Alessio mentre gli avversari nell’ultimo turno hanno ceduto alla Pro Mende con il risultato di 1-2. Mancherà ancora Cannavò per infortunio, così come Mondello, nuovamente ai box dopo il recente rientro. Non mancano comunque le buone notizie, con la Messana che finalmente potrà contare sull’attaccante Sheriff Sonko, classe 2007 aggregato al gruppo sin dal primo giorno della preparazione estiva. Arbitrerà la partita Marco Mirabile di Palermo coadiuvato da Nicola Gringeri di Messina e Luca Di Stefano di Palermo.

I convocati per Messana – Città di Galati

Portieri: Emanuele Arena, Nicolò Crupi, Riccardo Ferrara.

Difensori: Andrea Ardiri, Giosuè Bonasera, Michele Crisafulli, Alessandro Fragapane, Antonino Misiti, Alberto Mondello, Stefano Tricamo.

Centrocampisti: Giuseppe Bonasera, Cristian Ferraù, Diego Gargiulo, Gianluca Gazzè, Salvatore Sottile, Leonardo Viscuso.

Attaccanti: Anthony Arena, Cristian Barbera, Alessandro Russo, Sheriff Sonko Antonio Ventra.

