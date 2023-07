Pronto soccorso del Policlinico, Cuzzocrea: "Ancora in attesa di risposte dalla Regione" VIDEO - Tempostretto

Per il rettore dell'Università di Messina si tratta di "una ferita ancora aperta, né credo che sarà operativo in autunno"

MESSINA – Il rettore Salvatore Cuzzocrea inaugura con orgoglio il nuovo reparto di Chirurgia vascolare al Policlinico ma non nasconde il rammarico per l’attesa infinita del nuovo pronto soccorso. Da una parte, “la soddisfazione per aver recuperato finanziamenti importanti e per aver dato a un’équipe di altissimo livello, con i professori Benedetto e Noto, un luogo adeguato e una struttura d’eccellenza sul piano tecnologico”.

“Sul pronto soccorso sempre in attesa di risposte dalla Regione”

Dall’altra parte, “attendiamo risposte certe dalla Regione siciliana. L’ingresso del Padiglione E e i lavori in corso – ha aggiunto Cuzzocrea, che è anche presidente della Crui, la Conferenza dei rettori – sono una ferita ancora aperta. Adesso si parla di autunno. Ne dubito perché non vedo un fermento lavorativo. Ne sento dire di tutti i colori. Mi è stato detto di tutto, in particolare che esiste un’assenza finanziaria per completamento dell’opera. Ma conoscendo il codice degli appalti mi pare impossibile”.

Riguardo al miglioramento nella classifica Censis, Cuzzocrea evidenzia che “il lavoro paga. E, quando finiranno l’ex hotel Riviera, l’ex Banca d’Italia, il Liberty e spero anche l’Apollo, guadagneremo nuove posizioni e offiremo più servizi e residenze ai nostri studenti”.

