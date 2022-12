Pronto soccorso Piemonte. "Noi, parenti in attesa in strada", la direzione annuncia il gazebo - Tempostretto

Le segnalazioni di alcuni lettori

MESSINA – Pronto soccorso all’ospedale “Piemonte”. Alcune segnalazioni dei lettori: “Parenti in attesa fuori in strada… Complimenti a chi amministra la sanità! Noi cittadini siamo sempre trattati peggio. La sala d’aspetto è stata suddivisa in box per gli ammalati. Dimenticavo: se devi andare al bagno vai al bar fuori dall’ospedale o al Padiglione d’ingresso del nosocomio”.

Interpellata da Tempostretto, la direttrice amministrativa dell’ospedale Piemonte – Centro Neurolesi Bonino Pulejo Irccs Maria Felicita Crupi ha tenuto a precisare di “avere a cuore il problema e stiamo predisponendo un gazebo per i parenti dei pazienti”.

