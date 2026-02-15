Eccellenza, scontro diretto in zona playoff tra Leonzio e Messana

Ultime ore di attesa per una partita di cartello che può cambiare l’assetto della zona playoff

Ultime ore di attesa per una partita di cartello che può cambiare l’assetto della zona playoff nel girone B di Eccellenza Sicilia. Alle ore 15:00 di oggi la Messana sarà impegnata sul campo della Leonzio per la seconda trasferta consecutiva, in occasione della ventiduesima giornata di campionato.

Per problemi legati all’agibilità, lo Stadio Comunale “Agatino Nobile” rimarrà a porte chiuse durante lo svolgimento della gara.

Escludendo il Modica, primo a quota 56 con ben 15 punti di distacco sul Vittoria, la classifica può essere soggetta a molteplici variazioni: nelle prossime gare i biancorossi si contenderanno il miglior piazzamento con Avola e Messana, entrambe dietro per una sola misura di differenza; tra Leonzio, Atletico Catania Viagrande e Mazzarrone è lotta a tre per un posto tra le migliori cinque, con la formazione del Comune di Lentini momentaneamente a quota 34 e dunque in vantaggio per un solo punto sulle altre due, grazie all’ultimo pareggio in trasferta per 2-2 contro gli etnei.

Tutt’altro che soddisfatta, invece, la compagine peloritana, che in questo girone di ritorno finora è riuscita a prevalere solo sul Melilli. Quel rocambolesco 3-2 risalente al 17 gennaio, quasi un mese fa, aveva consentito di evitare il sorpasso del Vittoria, poi verificatosi con la rimonta degli iblei di domenica scorsa per 3-1, nonostante l’impegno nel mantenere a lungo il possesso palla e nel costruire un buon numero di occasioni da rete.

Per tale ragione, mantenendo l’atteggiamento propositivo mostrato di recente, nell’imminente incontro gli uomini allenati da Antonio Venuto entreranno in campo fortemente determinati a centrare un duplice obiettivo: in primo luogo, aggiudicarsi tre punti oltre le mura amiche per la prima volta in questa seconda metà di campionato; secondariamente, riottenere subito il secondo posto, il che dipenderà anche dagli esiti di Leonfortese – Vittoria e Mazzarrone – Avola.

Nella peggiore delle ipotesi, una sconfitta ridurrebbe a tre punti il divario rispetto alla Leonzio e, in caso di parità assoluta a fine stagione, i giallorossi non potrebbero trarre beneficio dagli scontri diretti.

Occorrerà una prestazione analoga a quella dell’andata, terminata con un ottimo 1-0 che tuttavia non sarà facile ripetere per vari motivi. Va tenuto in considerazione che rispetto ad allora, con i movimenti di mercato, entrambe le squadre hanno cambiato buona parte dei propri elementi, come anche le strategie di gioco applicate. Basta pensare che tra le fila della Messana non è più presente l’autore del gol vittoria Manolo De León, oggi in Serie D alla Sancataldese insieme ad Ezequiel Franchi. Inoltre, la Leonzio spicca per fisicità, solidità difensiva e abilità nei calci piazzati, contando tuttora su importanti pilastri come il capitano Vincenzo Tornatore, centrale tra i più efficaci del campionato, e il capocannoniere Charlie Famà, ex Messina.

Nel frattempo, Fragapane rientra dalla squalifica ed è nuovamente a disposizione di Antonio Venuto, così come il portiere di riserva Lussetti, guarito in tempo da un breve infortunio. Non ancora recuperati Ferrara, Tricamo e Deodato.

Avendo già fatto più volte il proprio ingresso in campo, La Rosa appare il favorito tra i pali rispetto al compagno di reparto appena tornato in gruppo. A suo sostegno agirà come di consueto una linea difensiva a tre, che con ogni probabilità sarà formata da Mazzola, Della Guardia e Giorgetti. Da comprendere se Venuto ricorrerà a un 3-4-1-2 o a un 3-5-2, con Rizzo che in quest’ultimo caso potrebbe tornare nell’undici titolare, occupando la linea mediana al fianco di Pannitteri e Biondo. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza dall’inizio di Fragapane sulla fascia sinistra, mentre sulla destra è ballottaggio tra Agolli e Bonasera, con il primo in vantaggio. Presenza certa per Cannavò e Genovese dopo la buona prova individuale a Vittoria, rimane da valutare se schierare Gueye a gara in corso o già in partenza, lasciando in panchina un centrocampista.

Riccardo Giacoppo