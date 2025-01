Acr Messina, Alaimo conferma la cessione: “È tutto fatto, chiamatemi presidente”

Le prime parole dopo l'incontro tra gli Sciotto e l'Aad Invest rappresentata da Alaimo dal notaio. Il primo messaggio ai tifosi: "Abbiamo bisogno di voi"

MESSINA – Nel primo giorno utile del nuovo anno arriva la notizia che in tanti aspettavano. Il Messina passa di mano e dopo qualche settimana di ritardo si conclude il preliminare tra l’Acr Messina di Pietro Sciotto e l’Aad Invest di Doudou Cissé. Nel corso della tarda mattinata incontro tra le parti dal notaio Silverio Magno, lo stesso del preliminare, erano presenti Pietro Sciotto, il fratello Gino e i figli del presidente, Paolo e Salvatore. Dall’altra parte a rappresentare la Aad Invest non c’erano Cissé e Chateux come nell’ultimo incontro in riva allo Stretto, ma il palermitano Stefano Alaimo, la persona indicata ad essere il nuovo presidente che aveva la delega per formalizzare la cessione.

Queste le sue prime parole raccolte da Radio Amore: “Oggi è stato fatto un grosso passo avanti, la cessione è stata formalizzata. Il Messina è dell’Aad Invest all’80%, spero di vedere i tifosi al campo domenica e mi potete chiamare presidente. Il primo messaggio è che abbiamo bisogno dei tifosi, noi faremo una grossa parte ma c’è bisogno di loro”. Concludendo come a breve sarà indetta una conferenza stampa in cui si spera saranno svelati tutti i dettagli.

Immagine in evidenza e video da Facebook “Il Messina alla radio”