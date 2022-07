Prosegue il cammino di De Luca. Il sesto comandamento: "Sicilia isola della normalità" - Tempostretto

Il leader di Sicilia Vera dirama il sesto punto del proprio programma parlando di prevenzione e riorganizzazione dei servizi pubblici, dai rifiuti ad acqua e trasporti

CARONIA – “Sicilia, Isola della prevenzione e della normalità senza gli affaristi nei servizi di pubblica utilità”. Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, ha presentato il sesto comandamento programmatico durante il suo cammino verso Palermo. Lo ha fatto a Caronia, dove è stato ricevuto dal sindaco Giuseppe Cuffari.

“Oggi – ha spiegato De Luca – i servizi di pubblica utilità generano guadagno se guarda caso sono in mano ai privati. In alcune parti del territorio viene depotenziato consapevolmente il servizio pubblico proprio per lasciare spazio ai privati e avviare le famose convenzioni con il pubblico. Bisogna dunque mirare alla riorganizzazione dei servizi di pubblica utilità (rifiuti – acqua – trasporto pubblico ecc) utilizzando tutte le risorse pubbliche per realizzare e riqualificare l’impiantistica infrastrutturale con una gestione pubblico privata finalizzata ad abolire la socializzazione dei costi e la privatizzazione dei ricavi”.