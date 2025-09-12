Prosegue l’estate settembrina, fra sole, qualche velatura e brezze sul mare

Le temperature massime, dopo un lieve calo nelle prossime ore, già domenica torneranno a salire, raggiungendo punte di +28°C +29°C

Come abbiamo già spiegato in questo articolo, anche nei prossimi giorni l’estate continuerà a farla da padrone, con condizioni climatiche più tipiche della parte finale di agosto che di metà settembre. Quei pochi fronti che sono riusciti ad interessare il Sud Italia hanno portato qualche goccia sporca, giusto per bagnare un po’ l’asfalto. Nel frattempo le piovose perturbazioni atlantiche transiteranno a latitudini più alte dell’Italia, mentre l’anticiclone subtropicale assicurerà un tempo stabile e soleggiato anche nel prossimo weekend e per tutta la settimana successiva. Le temperature massime, dopo un lieve calo nelle prossime ore, già domenica torneranno a salire, raggiungendo punte di +28°C +29°C.

Sabato 13 settembre 2025

Giornata prevalentemente soleggiata e calda, con un cielo poco nuvoloso e qualche locale nube innocua di passaggio. Di giorno si avvertirà un po’ di afa, con temperature massime che raggiungeranno i +27°C +28°C, accompagnate da tassi dell’umidità relativa oltre il 60%. Venti di brezza da Nord e Nord-ovest, con rinforzi da Nord nello Stretto. Mari quasi calmi o poco mossi, increspato lo Stretto. In serata prevalenza di cielo stellato.

Domenica 14 settembre 2025

Ci attende una giornata festiva calda e soleggiata, con un cielo prevalentemente poco nuvoloso e qualche innocua velatura di passaggio. Le temperature massime, toccheranno punte di +28°C +29°C. Di sera, grazie al maggior irraggiamento notturno (le ore di luce si ridurranno sempre più), le minime saranno un po’ più fresche, intorno i +22°C. Venti di brezza da Nord e Nord-ovest, con rinforzi solo sullo Stretto. Mari poco mossi.

Tendenza per la prossima settimana

Queste condizioni meteorologiche da tarda estate proseguiranno per buona parte della prossima settimana, con una prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, e un clima abbastanza caldo, pur senza troppi eccessi. Ancora non si intravedono grossi cambiamenti, anche se entro la fine del mese l’anticiclone subtropicale potrebbe mostrare i primi segnali di indebolimento. Nel frattempo, di questo passo, il mese di settembre sul Messinese potrebbe chiudere senza grosse piogge significative, con valori inferiori alle medie del periodo.