Prova di forza UniMe, Muri Antichi battuta a domicilio - Tempostretto

Splendida vittoria a Catania dei ragazzi di coach Misiti, per l'UniMe esordio stagionale dello straniero Lupeji

CATANIA – La prima dell’anno della Ssd UniMe, nel campionato di serie B di pallanuoto maschile, doveva nascondere qualche insidia per la truppa di coach Misiti. Gli universitari affrontavano la formazione Muri Antichi e si sono imposti ai danni della formazione etnea col punteggio di 13-8, secondo successo su quattro partite sin qui giocate nel torneo.

“Una grande vittoria contro una squadra molto forte – dichiara Sergio Naccari – Punti importanti per la nostra classifica, vittoria che dà fiducia per il futuro. Non era facile gestire il vantaggio nonostante il tifo locale, è stata una vittoria della squadra, ottima la prima partita di Luka Lupeji”. L’atleta straniero della Ssd UniMe ha potuto esordire proprio alla piscina Nesima di Catania, segnando due gol. Anche se è stato Diego Geloso, con quattro, il marcatore più prolifico di giornata.

La situazione in classifica vede i peloritani al momento in quinta posizione con sei punti ottenuti. Sabato prossimo alla piscina scoperta della Cittadella Sportiva Universitaria arriva la Rari Nantes Auditore Crotone. Altra formazione di assoluto valore del girone 4 che dovrebbe sulla carta partire favorita, ma questa squadra ha appena dimostrato di non dover temere nessuno.

Muri Antichi – Ssd UniMe 8-13

Parziali: 2-3 1-1 1-4 4-5.

Il primo parziale si apre subito con un leggero vantaggio degli ospiti che vanno a segno tre volte con Diego Geloso, Raineri e Cama. Nei secondi otto minuti di gioco una sola rete per parte, per l’UniMe a segno Lupeji.

Il terzo parziale è quello decisivo per gli universitari che scappano via nel punteggio 4-8, a segno Claudio Geloso, due volte il fratello Diego e Cama. Nell’ultimo parziale Muri Antichi tenta di rientrare ma gli atleti di coach Misiti mantengono il vantaggio, allungando anche sul +5, a segno ancora Claudio e Diego Geloso, Lupeji e due volte D’Angelo.