Provenzano a Messina, il vicesegretario del Pd tira la volata ai candidati - Tempostretto

Giovedì, alle 11.30, al Salone delle Bandiere

MESSINA – Peppe Provenzano, ex ministro e ora vicesegretario del Partito democratico, arriva in città e cerca di tirare la volata ai candidati messinesi alla Camera e al Senato e all’Assemblea regionale del suo partito. L’appuntamento è giovedì 22 settembre, alle 11.30, al Salone delle bandiere del Comune di Messina. Lo stesso Provenzano (nella foto dal suo profilo Facebook) è candidato al proporzionale nel collegio di Palermo-Agrigento-Caltanissetta-Trapani.

Sottolinea l’ex ministro del Sud: “Sono i giorni decisivi. Per fare avanzare l’Italia dei diritti, del lavoro buono, della cura dell’ambiente e della lotta alla mafia. Ecco perché mi candido in Sicilia, la mia terra. Per i giovani e il loro diritto a restare. Perché i luoghi e le persone contano, devono contare”.

Qui Provenzano cerca di dare forza, mentre Letta è approdato a Reggio, a un partito che ha bisogno di aprire un nuovo capitolo, dopo l’uscita dell’onorevole Navarra e la sua adesione al centrodestra.

