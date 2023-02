Provinciale, ora anche i commercianti temono il binario unico: "Senza parcheggi una mazzata" - Tempostretto

Il presidente della III Municipalità Cacciotto torna a parlare del piano di demolizione dell'ex ferrovia per ricavare un parcheggio

MESSINA – Ci sono due problemi principali nella viabilità dei quartieri all’interno della III Municipalità: il tratto di viale San Martino tra Villa Dante e il Viale Europa e, soprattutto, la zona di Provinciale in cui tra poco partiranno i lavori per il binario unico del tram. Lo ha sintetizzato oggi il presidente della circoscrizione Alessandro Cacciotto, invitato in I Commissione consiliare con all’ordine del giorno le proposte per la viabilità in vista della stagione estiva. Ma non avendo aree balneari, il consigliere in quota Fratelli d’Italia ne ha approfittato per sviscerare due nodi cruciali della vivibilità delle “sue” zone”.

Provinciale e la massicciata

Si parte da Provinciale: “Qui a breve cominceranno i lavori per il binario unico, con il problema grave lamentato dai commercianti che dicono di essere tagliati fuori. Abbiamo ricevuto un documento da parte dei negozianti che abbiamo inoltrato al vicesindaco Mondello e al sindaco Basile. In sintesi per loro, concepire Palazzo Palano come un’isola pedonale senza parcheggi, sarebbe una mazzata”.

E da lì due idee: “I commercianti hanno avanzato proposte e a medio e lungo termine. Nel primo caso, chiedono che si trovi un’area in cui parcheggiare. E il secondo è direttamente collegato, perché si pensa all’abbattimento dell’ex massicciata su cui passa la ferrovia dismessa. Abbatterla permetterebbe di ricavare circa 200 parcheggi“. In realtà, qualcuno meno, 135, ma sarebbe comunque una boccata d’ossigeno. A ottobre 2020 il sopralluogo da parte dei rappresentati regionali e comunali, poi più nulla.

Tra Villa Dante e Viale Europa

Cacciotto poi parla del tratto di strada di Viale San Martino tra Villa Dante e Viale Europa: “Anche lì i commercianti risentono del fatto che non si può parcheggiare”. Dopo un breve passaggio su due parcheggi di interscambio su cui “riflettere”, quelli della Palmara e di Bordonaro, Cacciotto chiude con amarezza, insieme al consigliere Gioveni: “Per noi balneare significa le fogne che esplodono tutti i giorni”.

Mondello sul binario unico contro le polemiche

Il tema principale però resta il binario unico. Pochi giorni fa, in occasione della presentazione dell’ultimo tram riqualificato, anche il vicesindaco Mondello era tornato sull’argomento: “Quando si parla bisogna avere contezza di ciò di cui si parla. Se dei progettisti che hanno ricevuto l’incarico ci assicurano che la tempistica non solo non cambia in peggio ma migliora rispetto alle esternalità rimosse, trovo sterile e inutile la polemica”.

