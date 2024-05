“Puliamo le spiagge di Torre Faro”, in azione i volontari

"Controcorrente" e "MessinAttiva" danno appuntamento sabato 1 giiugno

Sabato 1 giugno, dalle 16:30 alle 19:30, i membri dell’associazione “Controcorrente” e i volontari di MessinAttiva organizzano un’iniziativa pubblica di bonifica sulle spiagge di Torre Faro.

In particolare, sulla riserva naturale denominata “Beach rock”, conosciuta anche come “Roccia dello stretto di Messina”. “Essa non è altro che un agglomerato di un ecosistema, che assume le caratteristiche di una “banchina rocciosa”, casa di una grande varietà di molluschi, conchiglie, crostacei, alghe e piante marine”, ricordano i volontari.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini a mantenere la pulizia e il decoro delle spiagge. Per tutti coloro che vorranno partecipare, l’appuntamento è per sabato 1 giugno in via Circuito, Torre Faro (presso “sfizi fritti”) alle ore 16:30.

Successivamente Messinaservizi Bene Comune provvederà al ritiro e allo smaltimento dei rifiuti raccolti.