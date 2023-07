"Quadri dalla stanza di un medico", presentato il libro di Giuseppe Pellizzeri - Tempostretto

La raccolta di racconti del medico nizzardo è impreziosita dalle illustrazioni di Frank Denota

NIZZA DI SICILIA – “Quadri dalla stanza di un medico”, l’ultimo lavoro del dott. Giuseppe Pellizzeri, è stato presentato in anteprima siciliana, nella biblioteca Corrado Cagli di Nizza di Sicilia.

Per l’occasione è stata allestita la “stanza” che appare nella copertina, opera dell’artista americano Frank Denota, che ha dato un “volto” anche a ciascuno dei racconti presenti in questa straordinaria e originalissima raccolta.

La professoressa Pina Abate ha selezionato alcuni brani proponendoli al numeroso pubblico presente.

Al tavolo dei relatori erano presenti assieme all’autore, il gallerista Enrico Caruso, a cui si deve il felice sodalizio con l’artista americano, l’architetto Gaetano Scarcella e la giornalista Lucia Gaberscek che ha moderato gli interventi.

I saluti istituzionali sono stati portati dal sindaco Natale Briguglio e dall’assessora alla cultura Gabriella Denaro. Questa sera, alle 21.30, il libro di Giuseppe Pellizzeri sarà presentato al Cartoline Beach Club di Reggio Calabria.