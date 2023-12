Quando la giustizia lenta pesa anche sui Comuni, il caso di Fondachelli Fantina: 39 anni di causa - Tempostretto

Il contenzioso con un'impresa metteva il freno al bilancio del municipio, che rinuncia alla causa ancora aperta dopo 40 anni

Dopo 39 anni di contenzioso, bisogna rinunciare al contenzioso per chiudere la causa. Un contenzioso lunghissimo, che ha pesato sulle casse del comune in tutti questi anni. Succede a Fondachelli Fantina, dove l’accordo che mette fine alla vicenda è celebrato come una festa, visti i riflessi sulla vita amministrativa. Ma, a parte la lungaggine…particolarmente lunga….è una storia tristemente comune a molti comuni italiani ed enti di vario genere, alle prese con gli esiti paradossali della giustizia lenta.

I lavori alla scuola

La risoluzione è stato definita lo scorso 15 dicembre con la sottoscrizione dell’accordo transattivo tra l’impresa Bianca Francesco ed il Municipio di Fondachelli Fantina. Il giudizio era iniziato con un atto di citazione del 29 aprile 1994, con il quale l’impresa reclamava il pagamento degli stati di avanzamento lavori relativi all’appalto per la costruzione dell’asilo infantile nella frazione Rubino, mentre il Comune contestava di avere dovuto risarcire dei danni ad alcuni proprietari di una costruzione vicina, che avrebbe subito danni nel corso dei lavori. Si tratta di somme di alcune centinaia di milioni delle vecchie lire.

Una causa troppo lunga

Prima c’era stato un altro contenzioso, risalente al 1984, avviato dai proprietari per cui, in seguito ad una sentenza del Tribunale di Barcellona nel 1991, il Municipio aveva dovuto corrispondere una somma risarcitoria. Per il geometra Bianca però tale somma costituiva solo una minore parte dei compensi dovuti per l’appalto. Da qui la causa del 1994, definita con una sentenza del tribunale del Longano del 2016, appellata e chiusa in secondo grado ad ottobre 2022.

L’accordo

Il ricorso in Cassazione sembrava inevitabile. Ma ha prevalso il buon senso. Sia l’impresa che il Comune hanno rinunciato e siglato l’accordo che che prevede il pagamento di 90 mila euro forfettari. Ben otto gli avvocati che negli anni si sono avvicendati, e per arrivare al risultato di oggi si sono messi a lavoro l’avvocato Gaetano Mercadante per l’impresa, l’avvocato Carmelo Mobilia per il Comune di Fondachelli, che con l’accordo hanno convinto i contendenti a rinunciare: l’impresa incasserà una buona porzione di quanto deciso dalla Corte di Appello ed il Comune ha ottenuto un buono sconto su quanto pagherà.

Il brindisi

Dopo le firme sull’atto, il brindisi non poteva mancare. In foto le parti interessate, i legali e il vince sindaco, l’onorevole Angelo Paffumi, anche lui impegnato per chiudere la controversia trentennale che, comunque gravava sull’attività amministrativa, dovendosi prudentemente accantonare negli anni trascorsi delle somme in bilancio. Un esempio appunto di come le lungaggini processuali siano alla fine un danno per tutte le parti.