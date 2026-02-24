 Quartetto Stjepko Gut: l’eccellenza del jazz internazionale incontra la Sicilia

Redazione

martedì 24 Febbraio 2026 - 09:56

Appuntamento giovedì 26 febbraio alle 21, in sala Laudamo

Un incontro tra esperienza internazionale e talento siciliano, nel segno dei grandi classici del jazz.

Protagonista della serata, giovedì 26 febbraio alle 21, in sala Laudamo, sarà Stjepko Gut, tra i trombettisti più apprezzati al mondo e veterano della scena jazz internazionale. Nato a Ruma (Serbia) nel 1950 e da tempo residente in Sicilia, porta sul palco il patrimonio di una carriera straordinaria, fatta di studio, ricerca e profonda conoscenza del linguaggio jazzistico.

Accanto a lui il sassofonista Rino Cirinnà, originario di Canicattìni Bagni (SR), riconosciuto per il suo stile raffinato e il talento interpretativo.

Completano la formazione Nello Toscano al contrabbasso, Seby Burgio al pianoforte e Michael Santonastasio alla batteria.

I musicisti si esibiranno sia come solisti che in ensemble, proponendo i grandi classici del repertorio jazzistico: dagli standard più celebri ai brani intramontabili per chitarra e sax.

Una serata dedicata al suono autentico del jazz, tra assoli intensi e interplay vibrante. 

