 Ora è definitivo: Federico Basile sindaco di Messina con il 58,42%

Ora è definitivo: Federico Basile sindaco di Messina con il 58,42%

Marco Olivieri

Ora è definitivo: Federico Basile sindaco di Messina con il 58,42%

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martedì 26 Maggio 2026 - 23:48

Quattro anni fa la vittoria al primo turno al 45,5 per cento. Ora una nuova vittoria con tredici punti in più. Ecco i risultati di coalizioni e candidati

MESSINA – Completate le 253 sezioni, Federico Basile ottiene il 58,42, per Sud chiama Nord, e si conferma come sindaco di Messina con tredici punti in più rispetto alla vittoria al primo turno di quattro anni fa. Nel 2022 ottenne il 45,5%.

In quell’occasione, Maurizio Croce, per il centrodestra, ottennne il 27,8% e Francesco De Domenico il 22,9%. Adesso il candidato del centrodestra, Marcello Scurria, si è fermato al 26,9% e Antonella Russo al 12,22 per cento, Gaetano Sciacca 1,72 e Lillo Valvieri 0,75%.

La coalizione di centrodestra ha ottenuto il 29.84%, risultato superiore a quello del candidato. Quella di centrosinistra 11.57%. Le liste di Basile, con 20 consiglieri e premio di maggioranza, il 57.16%.

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