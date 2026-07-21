 "Quattro cani morti per il forte caldo, è gravissimo": due denunce dell'Aidaa

“Quattro cani morti per il forte caldo, è gravissimo”: due denunce dell’Aidaa

Redazione

“Quattro cani morti per il forte caldo, è gravissimo”: due denunce dell’Aidaa

martedì 21 Luglio 2026 - 16:30

È accaduto a Sciacca. L'Associazione italiana difesa animali e ambiente all'attacco: "Chiediamo giustizia per i cuccioli"

SCIACCA (AG) – L’Aidaa, Associazione italiana difesa animali e ambiente, presenterà alla procura di Agrigento due denunce in riferimento a quanto accaduto pochi giorni fa a Sciacca. Lì, infatti, sono stati trovati 9 cani abbandonati al sole. E con le temperature a salire fino anche a 44 gradi, ben 4 di loro non ce l’hanno fatta.

Per questo l’Aidaa ha spiegato che la prima denuncia “fa riferimento ai 4 cuccioli morti e quindi verrà sporta per maltrattamento causante la morte e per abbandono di animali ai sensi dell’art. 544 ter terzo comma e dell’articolo 727 c.c.p”. La seconda, invece, “riguarda il solo maltrattamento e abbandono degli altri cinque cani”. In un comunicato gli animalisti hanno aggiunto: “Quanto accaduto è gravissimo. Forse uno dei reati più gravi avvenuto negli ultimi anni contro gli animali. Chiediamo giustizia e pensiamo in caso di rinvio a giudizio del proprietario dei cani di costituirci parte civile.”


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