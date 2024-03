“Quel frigorifero da 20 giorni sul viale Regina Margherita”

La segnalazione di un cittadino: "È pronto per il ritiro ma Messina Servizi lo ha lasciato lì". La presidente: "Un disguido. Ritiriamo 2500 ingombranti al mese"

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Da oltre 20 giorni un vecchio frigorifero si trova sul marciapiede, sul viale Regina Margherita n. 28. Un frigorifero pronto per il ritiro da parte di Messinaservizi Bene Comune. Purtroppo a tutt’oggi l’elettrodomestico è ancora sul marciapiede. Il 5 marzo ho provato a contattarli al numero verde (800042222), negli orari indicati, ma non ho avuto risposta. Ho fatto il numero di via Gagini (090 6783558): l’attesa indicata era di una chiamata ma improvvisamente cadeva la linea”.

Continua il lettore: “Ho contattato la polizia municipale. Un addetto mi ha dato il numero di cellulare del responsabile di zona Nord, in modo da contattarlo e metterlo a conoscenza dell’accaduto. Purtroppo anche qui non ha risposto nessuno, nemmeno ai messaggi su Whatsapp. Ho inviato pec a Messinaservizi. Non ho avuto risposta e il frigorifero è ancora sul marciapiede. Poi dicono che i messinesi sono zozzoni…”.

Abbiamo contattato la presidente di Messina Servizi, Maria Grazia Interdonato, che ha garantito di occuparsi del problema e ha risposto così: “Noi effettuiamo quasi 2500 ritiri al mese. Il disguido può capitare, relativo a orari o indirizzo. Ma vista la mole di ritiri, il servizio funziona”.